الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الأضحى 1442 فلكيا وهجريا وضوابط صلاة العيد 2021

صلاة العيد
صلاة العيد

موعد عيد الأضحى 2021 فلكيا وهجريا.. يبحث كثير من المواطنين عنه للاحتفال به في ظل انتشار فيروس كورونا.

ميعاد عيد الأضحى 2021 فلكيا  

وترصد "الدستور" موعد عيد الأضحى 2021 فلكيا وهجريا.

تبدأ أولى أيام عيد الأضحى يوم ثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو القادم وفقا لما ذكرته الحسابات الفلكية، وتصبح وقفة عرفة يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو، ويبدأ الصيام مع بداية شهر ذو الحجة ١٤٤٢ فلكيا الموافق يوم الأحد ١٩ يوليو، ويكون يوم السبت الموافق ١٠ يوليو هو الذي يتمم شهر ذو القعدة 1442 هجريا.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021

يبدا إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو، والتي تستمر إلى يوم السبت الموافق ٢٢ يوليو، وبإضافة يوم السبت والجمعة العطلة الأسبوعية تصبح الأجازة إلى يوم ٢٤ يوليو الموافق السبت، ويبدأ العمل من الأحد الموافق ٢٥ يوليو.

ومن المحتمل أن تقوم الحكومة المصرية بإضافة يوم الأحد ١٨ يوليو لإجازة عيد الأضحى المبارك، وتصبح الاجازة ٩ أيام بدلا من ٨ أيام، والتي تبدأ من يوم الجمعة الموافق ١٩ يوليو وتستمر حتى يوم الأحد ٢٥ يوليو.

وقفة عرفات 1442

أعلنت الحسابات الفلكية عن ميهاد وقفة عرفة 2021 الذي ستكون يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو، ويكون أول يوم في شهر ذو الحجة هو يوم الموافق 11 يوليو.

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ضوابط صلاة العيد 2021

قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن عدد من القرارات المتعلقة بـ صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 والتي يجب اتباعها لسلامة المواطنين وحفاظا على صحتهم، ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

- تقام الصلاة في عيد الأضحى في المساجد الكبيرة فقط وعدم الصلاة في بعض الساحات أو ملاعب.

- الالتزام بارتداء الكمامات خلال صلاة العيد.

- البدء في فتح المساجد قبل بداية الصلاة بـ10 دقائق.

-عدم التطويل في خطبة صلاة العيد عن ما يقرب مت 10 دقائق.

- غلق المساجد فور انتهاء الخطبة مباشرة.

- منع فتح دورة المياه التابعة للمساجد.

- اصطحاب المصلية الخاصة.

- عدم تناول الاكلات والمشروبات في المساجد.

- التباعد الاجتماعي بين المصلين.

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