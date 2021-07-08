وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث السويدي تطورات الأوضاع في اليمن

ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين باليمن، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، عبر موقعها الرسمي، أعرب وزير الخارجية اليمني عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة اليمنية، مؤكدًا أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي.

- ميليشيا الحوثي ترفض خطة السلام في اليمن باستمرار

وتطرق بن مبارك إلى رفض ميليشيا الحوثي المستمر لخطة السلام في اليمن والموقف السلبي تجاه الجهود الدولية لتسوية الصراع وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما أشار وزير خارجية اليمن إلى المتغيرات المتسارعة على الأرض وما شهدته محافظة البيضاء من انتصارات كبيرة لصالح الجيش الوطني والمقاومة، واسترداد عدد من المديريات والمناطق والتقدم باتجاه مركز المحافظة، موضحًا أن احتفال المواطنين الساكنين في تلك المناطق ومشاركتهم في طرد ميليشيا الحوثي من مناطقهم وعودة النازحين الى ديارهم يكذب افتراءات ميليشيا الحوثي وادعاءاتها.

من جانبه أشار المبعوث السويدي إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة اليمنية وإحلال السلام، مؤكدًا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

- حملات لميليشيا الحوثي على محلات الملابس

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن الحملات التي تشنها ميليشيا الحوثي، على محلات الملابس في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، تكشف عن الوجه الحقيقي والقبيح لميليشيا الحوثي وأنها لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وأشار الإرياني إلى أن تلك الممارسات تعكس حجم التضييق والتنكيل الذي يتعرض له ملايين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من مصادرة لحرياتهم ومحاولة فرض وصايتها وأحكامها المتطرفة عليهم.

وطالب الإرياني ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإرهابية، داعيًا إلى دعم الحكومة والشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي، وإقامة الدولة المدنية التي تحترم الحقوق والحريات، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقه اليمنيون.