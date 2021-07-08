الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محاربة «الشيخوخة» .. كيف تتعامل مع علامات التقدم فى السن جسديا ونفسيا؟

الشيخوخة
الشيخوخة

تعتبر الشيخوخة من المراحل الأساسية في حياة الإنسان مثل المراهقة والشباب، وفيها يتجاوز الشخص سن الخامسة والستين عامًا، فهى تتميز بعدة متغيرات نفسية وجسدية، يعانى المسن من ضعف الأداء، تقل قدرته على السمع، والبصر، وتنفيذ المهام.

ووفقًا لموقع “برايت سايد”  نرصد تغيرات هذه المرحلة :

تغيرات جسدية 

تقل القدرة على السمع والبصر وتنخفض قوة العضلات، ويصبح الشخص معرضا للإصابة بالأمراض مثل نقص الكولاجين، تلف الخلايا وضمورها.

تغيرات نفسية 

الشعور بالقلق والخوف، نقص الشعور بالإنجاز، الاكتئاب والميل للعزلة وفقدان الاهتمام بالآخرين والشغف الخاص بالحياة، كما أنه يعانى من دور الضحية،، كما يتعرض لمشاعر جلد الذات والشعور بتأنيب الضميربحيث يراجع كافة تصرفاته ا.

كيفية التعامل مع المُسن

  1. الاهتمام به، والحفاظ على مشاعره وأدواته الخاصة و التعامل معه بلين.
  2. يحتاج للشعور بالثقة في النفس من خلال الاشتراك بأنشطة تحفظ له توازنه ورغبته في الحياة.
  3. يحيط به أشخاص إيجابون طوال الوقت مما يحدث فارقا في نفسيته.
  4. يتم التخطيط لمشروع يعكف عليه عند وصوله لهذا العمر .
  5. على المسن أن يكون وعيا، يتعامل مع أولاده بمرونة، يبعد عنهم الاتهامات السلبية، فلديهم ايضًا العديد من المسؤليات.
مرحلة الشيخوخة كيفية المرور من هذه المرحلة كيفية المرور من مرحلة الشيخوخة كيف امر من مرحلة الشيخوخة مراحل الشيخوخة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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