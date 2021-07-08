صرف سلع تموينية بعمليات وهمية.. تفاصيل اختلاس رئيس شركة مجمعات استهلاكية للتموين

حصلت "الدستور" علي التفاصيل الكاملة في اتهام رئيس مجمع حمامات القبة الاستهلاكي السابق، باختلاس أموال الشركة، في القضية رقم 2189 لسنة 2016، جنایات الزيتون المقيدة برقم 1428 لسنة 2016 کلي غرب القاهرة.

أقوال الشهود حول الواقعة

جاء بأقوال "م. م" (46 عاما) رئيس شركة، إنه توجه إلى مكتب تموين الزيتون وذلك للاستعلام عن سبب تأخر صدور البطاقة الذكية الخاصة بالتموين لأفراد أسرته في 2011، وأنها مستمرة بصرف السلع التموينية حتي تاريخه من مجمع حمامات القبة التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالزيتون فقام بالإبلاغ بالواقعة.

كما جاء بأقوال أخصائية تخطيط بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، رئيسة اللجنة المشكلة، أن المتهم يعمل رئيس مجمع حمامات القبة التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأمين عهدته وأنه بحوزته الماكينتين المخصصتين لصرف السلع التموينية بسبب وظيفته، واستولى على ثمانمائة وثمانية وثلاثين بطاقة تموينية بمناسبة وظيفته.

وأكدت قيامه بالتلاعب في أنظمة صرف السلع التموينية عن طريق قيامه بتسجيل عمليات وهمية، وتمكن من ذلك من الاستيلاء على حصص تموينية باجمالي مبلغ مالي وقدره ثمانمائة وسبعة آلاف وتسعة عشر جنيها، وذلك في غضون عام 2015.

وأوضحت أن جميع العمليات الوهمية التي تمت من خلال الماكينتين المسلمتين إلى عهدته بسبب وظيفته.

وأحالت النيابة العامة رئيس مجمع حمامات القبة الاستهلاكي السابق، اليوم الخميس، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمه اختلاس أموال الشركة، في القضية رقم 2189 لسنة 2016 جنایات الزيتون المقيدة برقم 1428 لسنة 2016 کلي غرب القاهرة.

جاء بأمر الإحالة، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة “ياسر. إ” (هارب)، المهنة حاليا مراقب عام مبيعات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وسابقا مدير مجمع حمامات القبة لأنه بدائرة قسم شرطة الزيتون، محافظة القاهرة، وبصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع، رئیس مجمع حمامات القبة وأمين عهدته والتابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية اختلس السلع التموينية البالغ قيمتها 807 آلاف و19 جنيها مصريا، والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته أنفة البيان فاختلسها لنفسه بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأضاف قرار الإحالة، أن المتهم وبصفته السابقة استولی بغير حق علی 830 بطاقة تموينية والمملوكة لجهة عمله، والتي وجدت في حيازته.