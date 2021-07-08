الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرز المعلومات عن منطقة جبل علي بالإمارات

معلومات عن جبل علي
معلومات عن جبل علي

شهدت مدينة دبي انفجارا نتجت عنه حريق في سفينة حاويات كانت ترسو في ميناء جبل علي ، في أحد أكبر الموانئ في العالم، ما أدى إلى حدوث هزات أرضية في أنحاء المركز التجاري لدولة الإمارات. 

وتصدر انفجار دبي، ترند “جوجل” اليوم الخميس.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جبل علي:

- جبل علي منطقة تبعد 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبو ظبي. 

-خصصت هذه المنطقة لبناء أحد أكبر الموانئ العالمية ميناء جبل علي، وهو من بين أكبر 10 موانئ للحاويات عالمياً

- يضم الميناء أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم، ويصنف ضمن أكثر موانئ الحاويات المتطورة تكنولوجياً في العالم وأحد الموانئ القليلة في الشرق الأوسط التي يمكن أن يرسو بها الجيل الجديد من ناقلات النفط الخام فائقة الضخامة بسعة تتجاوز 20000 حاوية نمطية.

- تبلغ سعة ميناء جبل علي ما يزيد عن 22.4 مليون حاوية.

- فيها أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط يعرف باسم دوبال وفيها منطقة صناعية حرة ومحطة للحقن والاستقبال الفضائي تابعة لشركة اتصالات الإماراتية.

-بها فندق بدرجة الخمس نجوم يحمل اسم فندق جبل علي.

- تضم المنطقة الحرة بمنطقة جبل علي أكثر من 5 آلاف شركة عالمية.

- وتتميز المنطقة الصناعية بـ" جبل علي " بانعدام القيود على العملة والضرائب على الشركات وضريبة الدخل الشخصي والحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

و أصدر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بياناً حول الانفجار الذي وقع بميناء جبل علي مساء أمس الأربعاء.

وجاء في البيان، اليوم الخميس: “اندلع أمس (الأربعاء) قبل منتصف ليل الأربعاء حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة من دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء”.

وباشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.

 

 

 

جبل علي حريق جبل علي ميناء جبل علي دبي شرطة دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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