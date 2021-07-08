ما هو الاقتصاد الأخضر وما أهميته في الحد من التلوث البيئي؟

زادت حدة التلوث البيئي الناتج عن ارتفاع معدلات التصنيع بصورة كبيرة واستخدام وسائل الطاقة التقليدية التى ينتج عنها مواد ضارة بالبيئة المحيطة ما يؤثر على صحة المواطنين.

التحول إلى الاقتصاد الأخضر



وتستهدف كثير من دول العالم ومنها مصر التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويتم من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ومنها الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تضمين المشروعات الإستثمارية الجديدة نسبة تصل إلى 30 % من الطاقة النظيفة.

سبب التحول إلى الاقتصاد الأخضر

التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة واستخدام مصادر الطاقة التقليدية أدى التأثير الكبير على البيئة، مما دعا مصر إلى إتخاذ خطوات جادة لتحقيق التنمية من خلال التحول إلى الطاقة النظيفة والإقتصاد الأخضر بإعتباره وسيلة لتحقيق الاستثمارات لكنه لا يعد بديلا عنها، بالإضافة إلى إن إستخدام الإقتصاد الأخضر يستهدف تحقيق تكامل كبير بين مكونات التنمية المستدامة والتى تتضمن أبعاد إدارية واجتماعية واقتصادية وتقنية.

ما هو الاقتصاد الأخضر؟

يعد الاقتصاد الأخضر وسيلة فعالة لتحقيق التنمية ،خاصة من خلال القيام بتطويعه وفق الظروف المجتمعية والوطنية المحيطة، وكذلك مع ضرورة عدم استخدامه كوسيلة لفرض الإرادة أو التحكم فى الديون أو فرض قيود اقتصادية وتجارية على بعض الدول.

كما يجب أن يركز الاقتصاد الأخضر على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المحلية والاعتراف بها، بالإضافة إلى تطوير نمط الاستهلاك والإنتاج فى الاستثمارات المختلفة والاعتراف بالسيادة الوطنية على الموارد ومعالجة أية تشوهات موجودة سواء تجارية أو اقتصادية، والعمل على تطبيق فكرة المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية المختلفة فى الدولة.

أهمية الاقتصاد الأخضر

يعد الاقتصاد الأخضر وسيلة فعالة لتحقيق التنمية ، حبث تحول اتجاه العالم من تحقيق تنمية ليس لها أبعاد إجتماعية أو مراعاة للآثار السلبية ومنها إرتفاع درجات الحرارة ومعدلات التلوث البيئي إلى إختيار وسائل تنمية خضراء تساهم فى تقليل انبعاثات الغازات مثل اول وثاتى أكسيد الكربون من أجل المحافظة على حرارة الكرة الأرضية التى ارتفعت بشكل كبير.

بدأت فى الآونة الأخيرة كثير من الدول فى الإتجاه إلى الاقتصاد الأخضر والذى يعد الإقتصاد الأهم فى القرن الحالى ،من خلال الوصول إلى تنمية خضراء تستهدف الحفاظ على البيئة ،كما أن مصر تدعم فكرة الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.