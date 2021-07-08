«المعلمين»: إنهاء مشكلة استراحة مراقبى الثانوية العامة بالمرج (صور)

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة شكاوى المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، شكوى حول عدم جاهزية استراحة المعلمين بإدارة المرج.

وعلى الفور تواصل سيد آدم أمين صندوق الزمالة بنقابة المهن التعليمية مع إبراهيم سعد مدير إدارة المرج التعليمية بالقاهرة، لتلبية مطالب المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتوفير المستلزمات التى يحتاجونها داخل الاستراحات المخصصة لهم، وبالفعل تحرك مدير عام الإدارة لفحص الشكوى وإزالة المشكلة وتجهيز الاستراحة بما يليق بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

ووجهت النقابة العامة للمهن التعليمية الشكر لإبراهيم سعد مدير إدارة المرج التعليمية على سرعة الاستجابة لمطالب المعلمين التى أرسلتها غرفة عمليات النقابة، وتوفير كل احتياجاتهم داخل الاستراحات المخصصة لهم .

جدير بالذكر أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية.

وأوضح نقيب المعلمين أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية ، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية ، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر ، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات .

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب 01555208606 لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.