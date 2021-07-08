الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية

بطاقة الخدمات
بطاقة الخدمات

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر يوليو الجاري. 

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم إصدار ما يقرب من 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال الفترة الماضية، على أن يتم استكمال إصدار باقي البطاقات لمن تنطبق عليه الشروط خلال الفترة المقبلة.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

من جانبه، أكد خليل محمد مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى ما يقرب من 11 مليون شخص، وفقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء،  مشيرا إلى أنه تم البدء فى الإعاقات الشديدة ثم الأقل نسبيا، موضحا أنه سيتم توفير البطاقات تدريجيا لحين حصول كافة الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقات.

 أما عن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم من خلال الموقع الإلكتروني من "هنا".

وأشارت إلى أنه يتم الدخول على الموقع وتسجيل الرقم القومي بالأيقونة المخصصة لذلك وسيظهر قبول أو رفض الطلب، وذلك وفقا للمستندات المقدمة فى هذا الشأن.

الإعاقات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الثانية من بطاقات الخدمات ستضم الإعاقات الأقل من المرحلة الأولى وهى:-

-الجزام

-قصر القامة

-كبر أو صغر الرأس. 

- ضمور العضلات 

-فقد السمع التام

-فقد البصر التام

-متلازمة داون

-طيف التوحد.

-البتر

-الإعاقات المتعددة

-تيبس المفاصل

-الشلل الرباعي

-طيب التوحد

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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي 2021

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تستهدف 6 ملايين.. «التضامن» تطلق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات الشهر الجاري

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الدمج فى المدارس والجامعات، الجمع بين معاشين، خصومات على وسائل النقل والمواصلات، الحصول على سكن حكومي مناسب، الإعفاء من الضرائب، التعيين بنسبة 5%، والدخول المجاني للمناطق الأثرية.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة المركزي للتعبئة والإحصاء ضمور العضلات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن بطاقة الخدمات

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وائل لطفي

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