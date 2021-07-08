السكة الحديد تعلن عن مواعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى 1442

يزداد الإقبال بشكل كبير على قطارات الصعيد خلال موسم عيد الأضحى فمعظم المواطنين يستقلوا وسيلة القطار للسفر للصعيد كونها الوسيلة الأكثر سرعة والأرخص بين وسائل المواصلات الأخرى لذا يزداد الإقبال عليها، ما جعلنا نرصد موعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك 1442.

مواعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى

ونسلط الضوء على مواعيد وأرقام قطارات الصعيد وذلك للتسهيل على المواطنين حجز تذاكر قطارات الصعيد:

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرا

قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحا

قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرا

871مكيف الساعة 5:40 صباحا

قطار 997مكيف الساعة 6:30 صباحا

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحا

قطار 89 مكيف 7:40 صباحا

974 روسي الساعة 5:20 صباحا

قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحا

قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحا

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا

80 روسي الساعة 8:30 صباحا

قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحا

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحا.