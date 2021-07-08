السكة الحديد تعلن عن مواعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى 1442
يزداد الإقبال بشكل كبير على قطارات الصعيد خلال موسم عيد الأضحى فمعظم المواطنين يستقلوا وسيلة القطار للسفر للصعيد كونها الوسيلة الأكثر سرعة والأرخص بين وسائل المواصلات الأخرى لذا يزداد الإقبال عليها، ما جعلنا نرصد موعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك 1442.
مواعيد قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى
ونسلط الضوء على مواعيد وأرقام قطارات الصعيد وذلك للتسهيل على المواطنين حجز تذاكر قطارات الصعيد:
مواعيد قطارات الصعيد
- قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرا
- قطار 185 مختلط الساعة 4:10 صباحا
- قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا
- قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرا
- 871مكيف الساعة 5:40 صباحا
- قطار 997مكيف الساعة 6:30 صباحا
- قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحا
- قطار 89 مكيف 7:40 صباحا
- 974 روسي الساعة 5:20 صباحا
- قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحا
- قطار 978 (vip)الساعة 6:30 صباحا
- 980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا
- 80 روسي الساعة 8:30 صباحا
- قطار 1004 روسي الساعة 9:30 صباحا
- قطار 2010 مكيف الساعة 10:00 صباحا.
- قطار 158 روسي 10:30 صباحا
- قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرا
- قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرا
- قطار 986مكيف الساعة 1:00 ظهرا
- قطار 186مختلط الساعة 1:30 ظهرا
- قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرا
- قطار 162 روسي الساعة 2:20 ظهرا
- قطار 164 روسي الساعة 3:30 ظهرا
- قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرا
- قطار 972 روسي الساعة 4:20 عصرا
- قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء
- قطار 872 مكيف 5:45 مساء
- قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء
- قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء
- قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء
- قطار 88مكيف الساعة 8:00 مساء
- قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء
- قطار 2014 خدمة خاصه 9:00 مساء
- قطار 976 خدمة خاصه 9:30 مساء
- قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء
- قطار 90 مميز الساعة 10:15مساء
- قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء
- قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء
- قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا
- قطار 934 خدمة خاصه 1:10 ليلا
- قطار 989 مكيف الساعة 8:30 صباحا
- قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا
- قطار 1011 روسي الساعة 9:55 صباحا
- قطار 971 مكيف الساعة 9:20 صباحا
- قطار 991 مكيف الساعة 10:30 صباحا
- قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا
- قطار 987 مكيف الساعة 12:20ظهرا
- قطار 833 روسي الساعة 12:30 ظهرا
- قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرا
- قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرا
- قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرا
- 157 روسي الساعة 3:15 ظهرا
- 981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرا
- 975 روسي الساعة 4:45 عصرا
- 979 خدمه خاصه 5:20 مساء
- قطار 81 روسي ألساعة 5:35 عصرا
- 983 مكيف الساعة 6:30 مساء
- 935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 مساء
- قطار 1007 روسي الساعة 11:20 مساء
- 163 روسي الساعة 11:45 مساء
- قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلا
- قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلا
- 2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلا
- قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلا
- 977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلا