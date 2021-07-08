الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تبدأ السبت.. الشرقية تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

اطمئن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة و المقرر انطلاقها بعد غدٍ السبت، مشدداً على تكثيف حملات النظافة و التطهير والتعقيم داخل وحول المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، و مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية و ارتداء الطلاب والمراقبين و المشرفين على الامتحانات للكمامة الواقي، حفاظاً على سلامة الطلاب و المراقبين و انتظام سير الامتحانات.

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز و المدن و الأحياء  بمراجعه مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومياه الشرب ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للامتحانات حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

- حملات لرفع تجمعات القمامة داخل و خارج اللجان بالمدارس

وواصلت الأجهزة التنفيذية، حملات رفع تجمعات القمامة داخل و خارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات و الباعة الجائلين حول المدارس ، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتعقيمها، و التأكد من سلامة النوافذ والأبواب لتوفير بيئة صحية و آمنة وجو هادئ للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة و يسر.

كما تم مراجعة كشافات الإضاءة وتوفير مولدات كهرباء في حاله حدوث انقطاع تيار للكهرباء والتأكد من توافر سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسة في حاله الطوارئ، و طفايات الحريق بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارة الصحيه لتوفير أطقم طبيه لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، و توفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحرارى والكمامة الواقيه وبوابه تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب و المراقبين .

جدير بالذكر، أن هناك 45 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية .

محافظ الشرقية نظافة لجنة اجراءات مدارس تعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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