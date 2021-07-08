الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الإثنين.. مجلس النواب يصوت نهائيا على 3 مشروعات قوانين

حنفي جبالي
حنفي جبالي

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته الأسبوع المقبل. 

ويشهد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، أخذ الرأي النهائي على عدة مشروعات قوانين، حيث يصوت المجلس نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وكذلك مشروع  قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يصوت مجلس النواب في جلسة الإثنين نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويناقش مجلس النواب يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفي سياق آخر، تفقد وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، عددا من مشروعات الطرق الداخلية بمدينة شرم الشيخ والطرق المزمع افتتاحها، بحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات، واللواء عبدالفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام. 

وشملت الجولة التفقدية، شبكة الطرق الداخلية بعضها طرق تم إنشاؤها، ومنها: “نبق الساحلي، السلام، الأوسط، مضمار الهجن”، فضلا عن الطرق الجديدة  الجاري إنشائها، وفي مقدمتها الطريق الدائري المقرر افتتاحه الرسمي منتصف أغسطس، فضلا عن الكباري والدورانات العلوية، بقيمة 2 مليار جنيه. 

مجلس النواب قانون الموارد المائية والري قانون الفصل بغير الطريق التأديبى مشروعات قوانين المستشار الدكتور حنفي جبالي

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