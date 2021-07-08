1453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ألفا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلي 281 ألفا و688 إصابة.

وقال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي- في تصريح اليوم الخميس- إنه جرى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلي 3 آلاف و371 حالة بنسبة 1.2%، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 250 ألفا و564 حالة بنسبة 88.9%، وذلك بعد تسجيل 2413 حالة.

وأوضح أن نسبة المطعمين في الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا بلغت 36 %، مشيرا إلى أن 100 ألف شخص تم تطعيمهم ولم يتم إدخال بياناتهم بعد فيما بلغ عدد جرعات اللقاحات التي تم استلامها إلى يوم أمس مليونا و936 ألفا و330 جرعة وأكثر الجرعات في السلطنة من شركة (فايزر) بنسبة 90 بالمائة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.