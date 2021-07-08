الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات بنها - الإسكندرية والعكس وسعر الدرجة الأولى الإسباني والثانية المكيفة

قطارات
قطارات

تعتبر وسيلة النقل عبر السكة الحديد من أكثر الوسائل الآمنة والأسرع على الإطلاق، ويفضل معظم المسافرون استقلال قطارات السكة الحديد.. وفي هذا السياق نسلط الضوء على مواعيد قطارات الإسكندرية - بنها وكذلك القطارات من بنها - الإسكندرية.

ويتجه يوميا من الإسكندرية إلى بنها 6 قطارات إكسبريس إسباني، و9 قطارات آخرين من بنها إلى الإسكندرية. 

مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية

  • القطار رقم 903 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 6:40 صباحا حتى يصل إلى الاسكندرية الساعة 9:20 صباحا.
  • القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.
  • القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.
  • القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.
  • القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.
  • القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.
  • القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.
  • القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.
  • القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.
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مواعيد قطارات الإسكندرية - بنها 2020

  • القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.
  • القطار رقم 900 من الإسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلى بنها الساعة 10:32 صباحا.

أسعار تذاكر قطارات بنها الإسكندرية 

ونسلط الضوء على أسعار القطارات من بنها -  الاسكندرية والعكس:

  • القطارات المكيفية الأسباني من بنها - الاسكندرية يبلغ سعرها للدرجة الاولى  ٦٢.٥ جنيها.
  • سعر التذكرة الدرجة الثانية من بنها - الاسكندرية  ٥٢ جنيها.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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