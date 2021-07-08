بـ 1.36 مليار جنيه.. محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه الرميلة 4

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، واللواء مهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء مهندس عصام جلال حافظ، مدير إدارة المياه بوضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر 4 بالرميلة.

وقال محافظ مطروح ان محطة تحلية مياة الرميلة 4 بتكلفة 1.36 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية مرحلة أولى 65 الف م٣ تتضاعف الى 130 الف م٣ وعلى مساحة 60 الف م٢ ، و التنفيذ خلال 24 شهرا والتي من المخطط ان تخدم مدينة مرسي مطروح لكثافة سكنية نحو 200 ألف نسمة ..

- ارتفاع طاقة محطات تحلية مياه البحر بالرميلة إلى 125 ألف م٣

وأوضح المحافظ، أنه بذلك تصل طاقة محطات تحلية مياه البحر بالرميلة إلى نحو 125 ألف م٣، بعد الانتهاء من المحطة الجديدة خلال عامين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بمدينة مرسي مطروح .

وأشار "شعيب" الى أن محطة تحلية مياه البحر الجديدة تؤكد جهود الدولة ومحافظة مطروح في توفير المياه للمواطنين فى بجميع المناطق من أجل تحقيق حياة كريمة لهم خاصة مع موسم الصيف، السياحي والإقبال الكبير من المصريين والأجانب للاستمتاع بمطروح مع شعور أهالي المحافظة وزائريها بالاستقرار ووجود المياه بعد معاناة نقص المياه لعقود طويلة.

وأضاف أن هناك العديد من المحطات الأخرى على أرض مطروح كمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3 وبمدن مطروح الغربية " النجيلة، برانى، السلوم " مع جهود تطوير وزيادة ضخ مياه الشرب إليها من خلال محطات تحلية مياه الشرب الخاصة بها موجها الشكر القوات المسلحة وإدارة المياه بالهيئة الهندسية على جهودها الكبيرة وتعاونها مع المحافظة فى خدمة أبناء مطروح .

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي مطروح بالمشروع القومي الجديد ليضاف إلى مطروح المستقبل بكل ما تحمله من مشروعات استثمارية وتنموية جديدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وخدمة أهلها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور النائب عيسي أبو تمر، واللواء اشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ، ولفيف من عمد ومشايخ مطروح.

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر

حجر أساس محطة تحلية مياه البحر