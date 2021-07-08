«علاج الإدمان»: تنفيذ مبادرات ميدانية شبابية للتوعية من مخاطر الإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن معسكر تأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، يهدف إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية من قبل الصندوق، ويشارك الطلاب ووحدات متطوعي الصندوق في تنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023، كما يتم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الطلاب مع أقرانهم من الشباب لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه الى الخط الساخن لتلقى العلاج بالمجان وفى سرية تامة.



وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الادمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، كما يتم اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية جديدة ويتم تأهيل هؤلاء الطلاب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.

كما يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030.

وأشار عثمان إلى أن المعسكر يهدف أيضا إلى إعداد الشباب من حيث الخطط والبرامج ووضع حلول للمشكلات وكيفية العمل المجتمعي ببرامج التوعية المختلفة عن أضرار تعاطي المخدرات، كما أن هذا المعسكر يعد بداية لإعداد سلسلة من المعسكرات التدريبية لاستهداف 1000 قيادة شبابية جديدة.