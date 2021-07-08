الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياه كريمة»

توقيع عقود مشروعات لمياه الشرب والصرف لـ 53 قرية ببني سويف

الاجتماع
الاجتماع

وقع اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى بنى سويف، اليوم الخميس، عقود تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وشركة قها للصناعات الكيماوية، وذلك لتنفيذ مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد  منظومة مياه الشرب والصرف، لـ 53 قرية بمركزي ناصر وببا وبذلك تكون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدأت تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية فى كامل المركزين.

- إحداث تطوير شامل في القرى ضمن مشروعات التنمية المستدامة

وقام بتوقيع العقود ممثلاً عن شركة قها للصناعات الكيماوية اللواء وليد رسمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثلاً عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف اللواء مهندس أحمد محمود محمد صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية ، لإحداث تطوير شامل بتلك القرى فى إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح للموسم الحالي202-2021، بنهاية يوم عمل أمس الأربعاء، وذلك في ضوء قرار وزارة التموين بإغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية والبدء في أعمال سحب واستخدام القمح المحلية للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة

 وأشار المحافظ إلى نجاح موسم  التوريد هذا العام  والذي سار في أجواء إيجابية ودون معوقات، لاسيما بعد تخطى المستهدف بنحو 37 ألف طن فوق المستهدف، حيث بدأت أعمال التوريد والاستلام منذ 15 أبريل 2021، و اختتمت مساء أمس الأربعاء  7 يوليو الجاري بإجمالي 237 ألف طن قمح محلي، مثنيا على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على اعمال الاستلام والتوريد، ضمن  الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزاراتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب

بني سويف مياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية محافظات الجمهورية شركة مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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