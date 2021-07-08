تعاون بين «القوى العاملة» و«الأرثوذكسية» لنشر ثقافة العمل الحر

وقع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بروتوكولي تعاون مشترك بين الجانبين، في مجالي تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، والسلامة والصحة المهنية بين الشباب، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وقدم البابا تواضروس الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة وفريق عمل الوزارة على الجهد المبذول للوصول إلى بنود البروتوكول الموقع اليوم، مؤكدا الجهود المشتركة فى كل أركان المجتمع من قبل كافة الجهات سواء كانت حكومية ممثلة فى الوزارات، أو غير حكومية من منظمات المجتمع الدولي وغيرها، لافتا إلى أنها جهود مجتمعة مطلوبة لكل مواطني المجتمع، مشدداً على أن هذا التعاون يكمل النسيج الخاص بالمجتمع بما يؤثر بالإيجاب على تقدمه ونموه والقضاء على مشكلاته.

وأثنى البابا تواضروس، على مجهودات وزارة القوي العاملة فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص التشغيل، مشيرا إلي إن مشكلة البطالة هي آفة المجتمعات والمرض الخطير الذى يمكن أن يصاب به أي مجتمع، خاصة فى ظل انتشار الثورة الرقمية المعلوماتية، مؤكدا أنه بالتخطيط العلمي وتوافر الإمكانيات فى الدولة فى مختلف قطاعاتها يمكن القضاء عليه.

كما أثنى البابا تواضروس على جهود الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، فضلا على فكرة الوحدات المتنقلة والتوسعة في انتشارها وتنوع مجالات التدريب بها، بما يوفر الحياة الكريمة اللائقة لأكثر من نصف الشعب المصري وإثراء المبادرة الرئاسية لتلك الفئات واستكمال جهودها.

وقال البابا تواضروس، إن الشباب هم الحلقة الذهبية فى حياة الشعوب، ومصدر الفاعلية بالنسبة لها، وشباب مصر سواعد قوية يتطلعون دائما للأفضل، مؤكدا أن الكنيسة سوف تسعى للاهتمام بهم وتوفير فرص عمل لهم من خلال عقد ملتقيات توظيف وبرامج توعية وإرشاد لبث الرضا في نفوسهم ومزيد من القوة لمجتمع العمل.

وأعرب البابا تواضروس فى ختام كلمته، عن تمنياته أن يبارك الرب دائما كل الأعمال الصالحة من أجل بلادنا الحبيبة، وأن يعطينا البصيرة لرؤية مستقبل أفضل.