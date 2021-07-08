الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتنشيط السياحة.. فنادق مرسى علم تنظم مهرجانا للبطيخ ترحيبا بالسياح

مهرجان البطيخ بفنادق
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم

نظمت عدد من فنادق السياحية بمرسي علم جنوب محافظة البحر الأحمر مهرجان البطيخ، بمشاركة عدد 11 شيف واستخدم 2 طن من البطيخ بأشكاله المختلفة من البطيخ الطازج والعصائر بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، والذين تنافسوا في مسابقات ترفيهية على الشواطئ وذلك كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسي علم.

و قال عاطف عثمان، مدير عام إحدى الفنادق السياحية بمرسى علم، أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لتنشيط السياحة، وتم إعداد مهرجان البطيخ باستخدام 2 طن بمشاركة عدد 11 “شيف”، تنافسوا في مسابقة تقطيع ونحت البطيخ بأشكال مختلفة و تصنيع عصائر البطيخ الطازج، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية للسائحين الأجانب وذلك على الشواطئ المفتوحة بمشاركة عدد من الجنسيات الأجنبية من سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وبولندا، والتشكيك، وسويسرا، ورومانيا، ومولدوفا .

و أكد "عثمان" أنه تم اختيار البطيخ تزامنا مع فصل الصيف وخاصةً انها الفاكهة المحببة إلى الأجانب،  والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ مرسي علم. 

 وأشاد  بقرار رئيس مجلس الوزراء برفع نسب الإشغالات بالفنادق السياحية من 50 % الي 70% من إجمالي الطاقة الاستيعابية،  المسموح بها للتشغيل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدًا أن القرار جاء في وقتٍ مناسب وخاصةً مع زيادة الإقبال من المصريين والسائحين الأجانب علي فنادق البحر الأحمر خلال الفترة الحالية و أن العاملين في القطاع السياحي استقبلوا قرار رئيس مجلس الوزراء بسعادة بالغة.


وأكد أن دعم  الحكومة المصرية للقطاع السياحي والجهود المبذولة من الدولة لاستقطاب أسواق سياحية جديدة، حيث ولت الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع السياحى وهو القطاع الاقتصادي الأهم في دفع عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم

مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
مهرجان البطيخ بفنادق مرسي علم
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