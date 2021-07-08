الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إحالة دعوى أسرة نور الشريف ضد «لابوار» للمحكمة المختصة

أسرة نور الشريف
أسرة نور الشريف

أحالت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري "الشهيرة ببوسي"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات “لابوار”، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم - محلات لابوار- كحك العيد للمحكمة الابتدائية، لعدم الاختصاص، وتحديد ميعاد نظر الجلسة وإعلان الخصوم، بالحكم.

وكشفت أوراق الدعوى على نسخة منها، أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي.

واستندت الدعوى التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

1- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

2- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.  
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة "مستريح البيتكوين"، المتهم الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة 5 أغسطس المقبل، لتعذر حضور المتهمين.

وكانت قررت لنيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
 

محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بوسى سارة نور الشريف مي نور الشريف الفنان نور الشريف لابوار مسلسل عائلة الحاج متولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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