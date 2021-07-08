«كانت تفصلها دقائق عن الموت».. موقف مرعب مرت به الزهراء قارئة القرآن أمام السيسي

علمت "الدستور" من مصدر مقرب من النابغة الزهراء لايق حلمي قنديل، صاحبة لقب “الصوت الماسي” في قراءة القرآن الكريم، والتي قرأت القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في المؤتمر الإسلامي الخاص بالمرأة، أنها عانت خلال الفترة الماضية من “الحسد”، وهو ما دفعها إلى عدم الظهور، وذلك قبل امتحاناتها التي تجري حاليا.

وكشف المصدر عن موقف صعب كاد أن يودي بحياة الزهراء دون وجود سبب معلوم: "أنها كانت في طريقها للتصوير مع إحدى القنوات الفضائية وفجأة وهي في الطريق شعرت بإعياء شديد للغاية، إذ أنها كانت لا تشعر بنصف وجهها وعلي الفور قمنا بالاتصال بأحد الأطباء وأخبرنا أنها تتعرض لجلطة وهناك حقنة معينة إن لم تأخذها خلال دقائق سوف تموت وبعدها ذهبنا لعدد من الأطباء حتى تعافت دون معرفة سبب ما مرت به".

وأوضح أن هذا الموقف دفعهم إلى إلغاء لقائها مع 11 قناة تلفزيونية، بسبب ما تعرضت له والتي أكد الكثيرون أنه “حسد” بعد سطوع نجمها مؤخرا.

وتصدرت الطالبة "الزهراء لايق" ابنة محافظة كفر الشيخ مواقع التواصل عقب قراءتها للقرآن الكريم أمام الرئيس السيسي في المؤتمر الإسلامي الخاص بالمرأة.

-اسمها بالكامل الزهراء لايق حلمي قنديل، ولدت عام 2004 بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

-تبلغ من العمر 17 عاما وتوفي والدها بمرض "السرطان" عام 2007 وهي في عمر الثلاث سنوات، تولت والدتها تربيتها هي وشقيقها الأصغر منها بما يقرب من 3 سنوات.

-التحقت بالدراسة في الأزهر الشريف إذ التحقت بمعاهد القرية وبدأت في حفظ القرآن منذ صغرها على يد مشايخ قريتها.

- بدأت تتقن التلاوات بعد اكتشاف موهبة صوتها في التلاوة، وبدأت بعد ذلك في التقدم للمسابقات المحلية والعالمية في التلاوة لتفوز بالمركز الأول على مستوي الجمهورية في أجمل الأصوات في قراءة القرآن الكريم وتتأهل للتصفية النهائية في قطر.

- استمرت في حصد المراكز الأولى في كافة المسابقات الخاصة بجمال الأصوات حتى حصلت على لقب "الصوت الماسي" في المسابقة التي أقيمت في مصر برئاسة الدكتور أحمد المعصراوي.

- فازت بالمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم، لتهدي ذلك الفوز لوالدتها التي تعبت من أجل تربيتها هي وشقيقها.