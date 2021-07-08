الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مكافحة الإدمان» يطلق معسكرًا لتنمية العمل التطوعى بمشاركة طلاب الجامعات

نيفين القباج
نيفين القباج

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة  التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، معسكرًا تدريبيًا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار "سفراء التطوع.. أنت أقوى من المخدرات"، حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة تعاطي المخدرات، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان.
 
ويهدف المعسكر الذي يستمر 4 أيام بمشاركة 200 شاب من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا، إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية، والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023. 

وأنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عام 1991 بناءً على قرار رئيس الجمهورية، في إطار الخطة الرسمية للدولة للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وفي ضوء هذا يعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ على سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان للعودة به سليمًا معافيًا ومشاركًا في تنمية مجتمعه، بالإضافة إلى تقديم قروض للمتعافين من الإدمان في إطار مبادرة بداية جديدة. 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المخدرات تعاطي المخدرات مبادرة بداية جديدة العمل التطوعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان

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