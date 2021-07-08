الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عمل كل القطارات المكيفة.. «المترو» يعلن الطوارئ استعدادا لامتحانات الثانوية

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطين الأول والثاني لأبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحا مرورا بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحا، والتي تقدر بعدد رحلات 1098 رحلة مقسمة 496 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، أيضا الدفع بجميع القطارات المكيفه لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي المرفق، مع تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو مرضية مفاجئة، مع الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وقالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على الخطين الأول والثاني للمترو لمنع ظاهرة الباعة الجائلين داخل المحطات، عقب الإمساك بإحدى الباعة الجائلين يتجه من الخط الثاني للمترو للخط الثالث.

وأوضحت المصادر، أن لجان التقتيش سوف تكون لجانا سرية داخل الخطين الأول والثاني للمترو وذلك لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل المحطات ومنع تواجد تلك الظاهرة في الخط الثالث للمترو، خاصة أنه يقع تحت إدارة الشركة الفرنسية.

المترو الثانوية العامة الطواريء رفع حالة استعداد

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