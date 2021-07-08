الخميس 08 يوليو 2021
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عالم

متحدثة الصحة التونسية: المنظومة الصحية انهارت

نصاف بن علية
نصاف بن علية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، أن المنظومة الصحية انهارت. 

وقالت نصاف بن علية، وفقا لإذاعة موازييك التونسية، اليوم الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت للأسف، في إشارة إلى آثار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا.

وشهدت تونس خلال الآونة الأخيرة أزمة كبيرة بسبب تفشي متحور دلتا في عدد من المناطق التونسية، ما تسبب في ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وكانت ولاية القيروان هي أكبر المناطق تأثرًا بالوباء الذي ضرب العالم.

وأضافت "بن علية"، خلال حوارها مع إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية: "المركب بدأ بالغرق ويجب الوعي بخطورة الوضع لتفادي الأسوأ"، قائلة إن الأرقام المسجلة للإصابات والوفيات مهولة جدًا.

كما وصفت الحالة الوبائية بالكارثية، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الصحي بتونس في حالة إنهاك كبير، مؤكدة على أنه أصبح من الصعب جدّا إيجاد سرير للمرضى بمختلف المؤسسات الصحية بالبلاد.

وكانت قد سجلت تونس رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا التي قاربت حسب إحصائيات يوم الثلاثاء، 8 آلاف إصابة، بينما بلغ عدد المتوفين بسبب الفيروس في ذات التاريخ 119 شخصًا، بينهم أطفال، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لضحايا كوفيد 19 في تونس أكثر من 15 ألف مواطن.

ويأتي هذا وسط انتقادات متواصلة لعجز السلطات عن تطويق أزمة انتشار الفيروس في أرجاء البلاد، وعن تسريع وتيرة التطعيمات التي شملت فقط 600 ألف مواطن من إجمالي 5 ملايين تعتزم تونس تطعيمهم.

وقال الأستاذ في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محجوب العوني، في تصريحات: "كل مؤشرات الوضع الوبائي في تونس تشير بالخطر، وقد فاق عدد المناطق الموبوءة وعدد الإصابات والموتى بالفيروس كل توقعاتنا، مما يعكس حالة انهيار المنظومة الصحية".

تونس كورونا فيروس الصحة التونسية المنظومة انهارت

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