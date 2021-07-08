وزير الأوقاف يكشف محاور مؤتمر «عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام»

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي ».

ويأتي ذلك تأكيدًا على أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة ، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ لعقد المواطنة والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

ويتناول المؤتمر المحاور التالية:

-مشروعية الدولة الوطنية.

-ضوابط عقد المواطنة.

-التسامح الديني.

-مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

-عقد المواطنة والحماية الاجتماعية .

-عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي .

- التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم منح جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأفضل البحوث المشاركة في المؤتمر.

وأكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الراغبين في المشاركة البحثية من داخل مصر أو خارجها ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه على موقع الوزارة "أوقاف أونلاين"، لافتًا إلى أنه سوف يتم الرد على المحاور المقبولة للمشاركة فور اجتماع اللجنة المنظمة ومراجعتها للموضوعات المقدمة.