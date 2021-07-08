مقتل شقيقين مطلوبين أمنيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

لقي اثنين أشقاء من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بناحية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية مصرعهما، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن وذلك أثناء مأمورية أمنية لضبطهما، حيث بادر المطلوبان بإطلاق أعيرة نارية على قوات الأمن حال شعورهما بقدوم القوات وبادلتهم الشرطة النيران وعقب هدوء الموقف تبين مصرعهما.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ باختباء اثنين من المطلوبين أمنيا على ذمة عدد من القضايا ومتهمين فى عدة قضايا وصادر ضدهم أحكام قضائية.

على الفور وجه اللواء علاء سليم مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام وبإعداد مأمورية وضبط المتهمين، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم إعداد مأمورية، وبمجرد اقتراب للقوات من مكان اختباء المتهمين، بادرا بإطلاق النار على القوات، وقامت القوات بمبادلتهما، حتي تم إسكات مصدر النيران.

بالفحص تبين مقتل العنصرين المطلوبين، وبحوزتهما أسلحة نارية، وعدد من الطلقات لذات العيار، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دكرنس، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.