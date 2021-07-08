«إعلام النواب» في ضيافة «الفقي» بمكتبة الإسكندرية: صرح علمي عالمي فريد

التقى وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، وانضم إليه في جلسة نقاشية حوارية عن تاريخ المكتبة ومشاريعها وأقسامها.

وتفقد الوفد البرلماني أروقة مكتبة الإسكندرية وبعض معارضها وأقسامها، على رأسها قسم ترميم المخطوطات الأثرية والنادرة المتعلقة بتاريخ مصر، واستمع لشرح مفصل عن عمل قسم ترميم المخطوطات وكيفية تنمية مهارة المرمم الذي تساعده المكتبة في إنجاز عمله وتغطيهة كافة الدعم في مجال الترميم من ورش عمل ومحاضرات.

وأعرب وفد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن امتنانهم بأعمال أنشطة مكتبة الإسكندرية العريقة التي تحتوي على تاريخ مصر، وصرح علمي عالمي على طراز فريد.

وضم الوفد البرلماني النائب نادر مصطفى، وكيل اللجنة، والنائب تامر عبد القادر، أمين سر اللجنة، والنواب نشوي الديب، أمل سلامة، منال هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنى عمر، رانيا الجزايرلي، شيماء حلاوة.