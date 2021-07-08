مراسل «بى بى سى» يغازل خطيبة لاعب ويمبلدون على الهواء

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقعت في أزمة أخرى حول التمييز الجنسي في بطولة ويمبلدون الليلة الماضية، بعد أن علق بوريس بيكر على جاذبية خطيبة أحد اللاعبين.

وكان المراسل قد رصد شريكة مارتون فوكسوفيتش في المدرجات، حيث واجه المجري حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي.

وظهرت أنيت بوزورميني، 29 عامًا، على الشاشة ليقول بيكر: "يقولون إن لديهم أجمل النساء في المجر، لا أعرف ذلك، لكنها بالتأكيد جميلة جدًا".

يأتي ذلك بعد أن أثار زميله المعلق جون ماكنرو الغضب في وقت سابق من الأسبوع عندما أشار إلى أن المراهقة البريطانية إيما رادوكانو لا تستطيع تحمل الضغط في SW19.

ودافعت البي بي سي الليلة الماضية عن بيكر، مدعية أنه أدلى بتصريح عادي ولم يكن ينوي الإساءة.

وكان بيكر يعلق جنبًا إلى جنب مع جون إنفيرديل ، الذي امتنع عن التعليق على الآنسة.

Boszormenyi - بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لقوله إن النجمة الفرنسية ماريون بارتولي لم تكن "متفرجًا"، ولن تكون "ماريا شارابوفا أبدًا".

وبدلاً من ذلك، رد عليه قائلاً: "هذا اسم جيد جدًا لخطيبة لاعب التنس، من الجيد دائمًا أن تكون لديك خطيبة اسمه انيت".

وأدانت ستيفاني هيلبورن، المديرة التنفيذية لـWomen in Sport، تصريحات بيكر الليلة الماضية.

وقالت: “عملت جمعية Women in Sport الخيرية لعقود على تغيير الثقافة الرياضية، بما في ذلك إنهاء تجسيد النساء، عندما يشعر رجلان بالراحة عند الحديث عن النساء بهذه الطريقة، بغض النظر عن البث التليفزيوني المباشر، فهذا يظهر أنه لا يزال هناك المزيد للقيام به”.

وتابعت: "نحن بحاجة إلى أن يفهم الجميع كيف يؤثر ذلك على النساء والفتيات، ألا يجب أن نلهم الجيل القادم من الفتيات لممارسة الرياضة بدلاً من الحديث عن شكل المرأة؟".