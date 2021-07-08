الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مراسل «بى بى سى» يغازل خطيبة لاعب ويمبلدون على الهواء

فوكسوفيتش
فوكسوفيتش

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقعت في أزمة أخرى حول التمييز الجنسي في بطولة ويمبلدون الليلة الماضية، بعد أن علق بوريس بيكر على جاذبية خطيبة أحد اللاعبين.

وكان المراسل قد رصد شريكة مارتون فوكسوفيتش في المدرجات، حيث واجه المجري حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش في الملعب الرئيسي.

وظهرت أنيت بوزورميني، 29 عامًا، على الشاشة ليقول بيكر: "يقولون إن لديهم أجمل النساء في المجر، لا أعرف ذلك، لكنها بالتأكيد جميلة جدًا".

يأتي ذلك بعد أن أثار زميله المعلق جون ماكنرو الغضب في وقت سابق من الأسبوع عندما أشار إلى أن المراهقة البريطانية إيما رادوكانو لا تستطيع تحمل الضغط في SW19.

ودافعت البي بي سي الليلة الماضية عن بيكر، مدعية أنه أدلى بتصريح عادي ولم يكن ينوي الإساءة.
وكان بيكر يعلق جنبًا إلى جنب مع جون إنفيرديل ، الذي امتنع عن التعليق على الآنسة.

Boszormenyi - بعد أن تعرض لانتقادات سابقة لقوله إن النجمة الفرنسية ماريون بارتولي لم تكن "متفرجًا"، ولن تكون "ماريا شارابوفا أبدًا".

وبدلاً من ذلك، رد عليه قائلاً: "هذا اسم جيد جدًا لخطيبة لاعب التنس، من الجيد دائمًا أن تكون لديك خطيبة اسمه انيت".

وأدانت ستيفاني هيلبورن، المديرة التنفيذية لـWomen in Sport، تصريحات بيكر الليلة الماضية.
وقالت: “عملت جمعية Women in Sport الخيرية لعقود على تغيير الثقافة الرياضية، بما في ذلك إنهاء تجسيد النساء، عندما يشعر رجلان بالراحة عند الحديث عن النساء بهذه الطريقة، بغض النظر عن البث التليفزيوني المباشر، فهذا يظهر أنه لا يزال هناك المزيد للقيام به”.

وتابعت: "نحن بحاجة إلى أن يفهم الجميع كيف يؤثر ذلك على النساء والفتيات، ألا يجب أن نلهم الجيل القادم من الفتيات لممارسة الرياضة بدلاً من الحديث عن شكل المرأة؟".

مراسل بي بي سي وخطيبة للاعب المجري
مراسل بي بي سي وخطيبة للاعب المجري
مراسل بى بى سى ويمبلدون تنس بطولة نساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر «التعاون الإسلامي» الخاص بالمرأة (انفوجراف)

السيسى يوجه بتحمل مصر المساهمات السنوية لـ22 دولة بـ«منظمة تنمية المرأة»

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

خطيبته حرقت جثته.. تفاصيل العثورعلى جثة شاب متفحمة فى شقة بالتبين

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا