تجديد حبس المتهمين بتعذيب ابنة شقيقهما ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في واقعة تعذيب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، على يد عمها وعمتها ببولاق الدكرور 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حيث تبين أن العم يدعى "أسامة.أ"، والعمة تدعى "شيماء.أ"، قاما بتعذيب نجله شقيقهما نتيجة لخلافات أسرية.

والد الطفلة مسجون في قضية مخدرات

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة، حيث قالت أن والد الطفلة مسجونًا منذ فترة في قضية مخدرات، وأن الطفلة كانت مقيمة برفقة أسرة والدها.

الام تحرر محضر ضد عم وعمة الطفلة

وقالت الأم انها تسلمت الطفلة لظروف سفر العم والعمة، وفوجئت بإصابات وحروق بجسد الطفلة، كما تبين أن وراء تعذيبها عم وعمه الطفلة، فحررت محضر ضدهم.

وتبين من التحقيقات الأولية، أن والدة الطفلة المجني عليها فوجئت بحروق وإصابات بجسد طفلتها على يد عمها وعمتها.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط العم والعمة المتهمين بتعذيب الطفلة “دولت” في بولاق الدكرور.

بلاغ بالواقعة

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من والدة الطفلة بتعرض طفلتهم لتعذيب على يد عمها وعمتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الطفلة "دولت"، بحروق في أماكن متفرقة من جسدها بجانب تعذيبها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحقيق معهم.

وروّت خالة الطفلة ضحية تعذيب عمها وعمتها في بولاق الدكرور، تفاصيل تعرض ابنة شقيقتها للتعذيب بشكل وحشي على يد أسرتها.

وقالت خالة الطفلة إنها فوجئت بتعرض الطفلة للتعذيب، وتقدمت ببلاغات إلى أجهزة الأمن وتسلمتها، وقامت بتوثيق الاعتداءات عليها، والتي كانت عبارة عن “سكب مياه مغلية على جسدها، وكذلك إطفاء السجائر على أجساء من جسدها”، لافتًة إلى أنها حاولت إنقاذها في عدد من المستشفيات، لكن حالتها كانت سيئة، ونجحت في حجزها بمستشفى الدمرداش، ومازالت تتلقى العلاج الآن في غرفة العناية الفائقة.