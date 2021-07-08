مدير الاكاديمية العربية للعلوم: الرقمنة والذكاء الاصطناعي السبيل لتحقيق حياة أفضل

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، مدير الاكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا، إن فعاليات اجتماع الدورة 51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، تختص بمناقشة موضوعات بالغة الأهمية ومنها المحور الرئيسي للدورة وهو الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية .

وأوضح مدير الاكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا، “ نعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة وقد أخذت الرقمنة سبيلها إلى مجالات الحياة من أجل حياة أفضل حيث تتم الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات التقديم الخدمات والمنتجات بشكل ابتكاري مؤثرا على جميع القطاعات بالدول المتقدمة وقد بات الذكاء الاصطناعي هو المحرك الرئيسي للثورة الصناعية الرابعة ”.

وأضاف "إسماعيل"، أنهما يعتبران إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا من خلال قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام، بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية ، ومستغلا التطور والتوسع في استخدام انترنت الأشياء (IoT) ، والبلوك تشين ( Block Chain ) ، والتوأمة الرقمية (Digital Twin ) .

- استراتيجية العمل داخل الأكاديمية العربية للعلوم تعتمد على الجودة في التميز

وأشار إلي أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى الوصول إلى أنظمة غير بشرية تتمتع بالذكاء قائلا " نجد الأمن السيبراني، المنوط به حماية البشرية هو من الإنجازات الغير مسبوقة من عبث العابثين ومن شرور الأشرار وفي هذا الاطار ، فان استراتيجية العمل داخل الأكاديمية العربية للعلوم تعتمد على الجودة في التميز من خلال اهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمي بما يتوافق مع التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشهدها مجالات قادمة".

وتابع أن ثورة تكنولوجيا المعلومات تحتم وضع استراتيجيات للارتقاء بخدمات وأنظمة الأكاديمية، تصبح ضمن مصاف الجامعات المرموقة من حيث معايير الجودة والنوعية/ لافتا إلى أن الأكاديمية تعد بالفعل بفرعها في مدينة العلمين الجديدة هي أول جامعة في مصر تنشئ كلية للذكاء الاصطناعي وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي سبتمبر 2019 ، وقد تم انشاء الكلية بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة لمنح درجة البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جامعة أتونما باسبانيا .

وأكد علي أن ذلك بهدف دعم الابتكار والإبداع ، والتعلم الذكي، وهو التعلم الذي يستند إلى منهجية متكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم التقليدي وخلق بيئة محفزة لبناء مهارات الإبداع والابتكار والمشاركة الاجتماعية وتنمية الثقافة الفكرية والتواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية ، وقد شهدت الأكاديمية نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية إذ أصبحت منصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية ، وهو الأمر الذي حقق قفزات تطويرية متلاحقة على مدى فترات متعاقبة لتحقيق شمولية التطوير في السياسة التعليمية والتأهيل والتدريب.

ولفت إلي أن الأكاديمية اول جامعة في مصر تحصل على تقييم 5 نجوم في سبع مؤشرات مختلفة ضمن تقييم " كيو إس "، والذي يعد أحد اهم تصنيفين للجامعات على مستوى العالم الى جانب تقييم التايمز للتعليم الجامعي ، وبحصول الأكاديمية على تقييم 5 نجوم ، ويذلك تكون قد انضمت إلى قائمة جامعات الوطن العربي الحاصلة على تقييم 5 نجوم والتي تشمل 11 جامعة أخرى فقط ، وحققت الاكاديمية نقلة نوعية في ترتيب الجامعات على مختلف المستويات محليا وعالميا وفقا لتصنيف التايمز للتعليم العالى، وهو من أكبر أربعة نظم لتقييم الجامعات العالمية ، وقد احتلت الأكاديمية المركز 912 على مستوى جامعات العالم ، والمركز 13 على مستوى جامعات مصر .