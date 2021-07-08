الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2021 وقيمة غرامات تأخير استخراجها

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

يرغب العديد من المواطنين في معرفة خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، لذا يقومون بالبحث عبر محركات البحث الإلكترونية عن كيفية الحصول على بطاقة رقم قومي والأسعار التي يتم دفعها لاستخراجها.

قرارات الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي

واتخذت وزارة الداخلية، عدة قرارات لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدون مجهود، منها تمديد ساعات العمل في بعض سجلات الأحوال المدنية إلى التاسعة مساء، وافتتاح مكاتب جديدة في كثير من المناطق في القاهرة والجيزة، كما قررت الوزارة استمرار العمل طوال أيام الأسبوع متضمناً يوم الجمعة في بعض سجلات الأحوال المدنية. 

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2021

حددت الوزارة ثلاثة أنواع من استمارة البطاقة الشخصية، تختلف أسعارها بحسب نوعها والفترة المقررة لاستلامها وهي:

1- الاستمارة المميزة أو vip: سعرها حوالي 170 جنيها، ومن خلالها يتم استلام البطاقة الشخصية بعد 24 ساعة فقط.

2- الاستمارة العاجلة: سعرها 120 جنيها، ومن خلالها يتم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 3 أيام من تاريخ تسليم الاستمارة في السجل المدني.

3 -الاستمارة العادية: سعرها 45 جنيها فقط، ومن خلالها يتم استلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.
 

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الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

1- استمارة البطاقة من السجل المدني.

2- تقديم إثبات رسمي بالمهنة ومحل إقامة.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

وحددت وزارة الداخلية، شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل، كالتالي:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سن المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عن 16 سنة.

3- يشترط أن يكون للمتقدم بيان ميلاد في السجل المدني.
 

غرامات تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي 

وحذرت وزارة الداخلية من غرامات يقوم المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي على دفعها، وهي

1- غرامة 100 جنيه تدفع في حالة التأخر عن استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة بعد مرور 6 شهور من بلوغ سن 16 سنة.

2- غرامة 50 جنيها تدفع في حالة التعامل بالبطاقة القديمة بعد انتهائها.

3- غرامة 50 جنيها أيضا تدفع في حالة عدم تحديث صاحب بطاقة الرقم القومي بياناتها بعد 7 سنوات من تاريخ إصدارها.

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وائل لطفي

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