للأسبوع السابع على التوالي.. متدربو البرنامج الرئاسي يواصلون فترة التدريب والمعايشة بأسوان

واصل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة " دفعة الشهيد أحمد منسي"، للأسبوع السابع على التوالي، فترة التدريب والمعايشة الكاملة بمحافظة أسوان من خلال الجولات الميدانية المكثفة للوقوف على حجم المشروعات الجارية، وأيضاً أنشطة وآليات عمل الجهاز الإداري، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة التسهيلات للمتدربين.



و أشار محافظ أسوان إلى أن البرنامج التدريبي، يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل ، بالإضافة إلى أنه يساهم فى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، لافتاً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه على مدار شهرين.

- حجم الاستفادة من الجولات والزيارات الميدانية كبيرا ومتميز

ومن جانبهم أكد منار عطية وأحمد عصام من وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، من متدربي البرنامج الرئاسي على أن حجم الاستفادة من الجولات والزيارات الميدانية خلال الأسابيع الماضية كان كبيراً، وذلك بعد اطلاعهم من قرب على المشروعات الجارية في العديد من القطاعات الاستثمارية والخدمية والتنموية ، وهو ما جعلنا فخورين بالقيادات التنفيذية والشباب المصري الذى أثبت جدارته وقدرته على إدارة ونجاح هذه المشروعات، موضحين بأن هناك خبرات مكتسبة عديدة من زيارات المديريات والمواقع الخدمية المختلفة والوقوف على طبيعة العمل فيها وأهم التحديات وكيفية التعامل معها.

جدير بالذكر بأن البرنامج التدريبي شمل جولات ومعايشة ميدانية للعديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية، من أبرزها زيارة محطات الطاقة الشمسية ببنبان والتي تنتج 1465 ميجا وات من 32 محطة ، و مخطط وصول الإنتاج بها إلى 2000 ميجا وات بعد تشغيل 8 محطات أخرى لتصبح سد عالي جديد ، وأعقبه زيارة مصنع السبائك الحديدية بإدفو.

كما ضم البرنامج التدريبي زيارة مشروع الإسكان بجبل الزلط مع حضور فاعليات مهرجان أسوان للمانجو ، بجانب زيارة عدد من المديريات مثل الشباب و الرياضة والثقافة ، وكذا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة للتعرف علي أهم الأنشطة التي تقوم بها ، بالإضافة إلى حضور اجتماعات مع بعض الإدارات لمناقشة شكاوي المواطنين و الوقوف علي أسبابها و الحلول الواقعية لها ،كما تم الاطلاع على بدء التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي.

متدربي البرنامج الرئاسي

متدربي البرنامج الرئاسي

متدربي البرنامج الرئاسي

متدربي البرنامج الرئاسي