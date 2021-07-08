وكيل «تعليم بورسعيد»: طلاب الثانوية أمانة في أعناقنا ونوفر لهم الأجواء المناسبة للامتحانات

عقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات بالمحافظة بعد غد السبت ، وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

- التشديد على منع دخول أو استخدام المحمول في اللجان

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، سواء من الطلبة أو الملاحظين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب وكل العناصر البشرية المشاركة فى أعمال الامتحانات.

- الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعا يجب مراعاة العامل النفسي لهم

وأكد "باهي" على ضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكى يتمكنوا من أداء الامتحان بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطلاب أمانة فى أعناقنا جميعا يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة من وقت الامتحان.

وقال إن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو اكتشاف الخطأ ومعالجته فورا دون تعقيد، على أن نضع دائما مصلحة الطالب فى المقدمة، متمنيا سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحانات، والإبلاغ الفورى عند وجود أى مشكلة لضمان حلها بأسرع وقت.

جاء ذلك بحضور شريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، و أشرف عبد المحسن مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي، ومحمد السقا رئيس قسم شؤون الطلاب والامتحانات، وإبراهيم مختار مسئول أمن المديرية.