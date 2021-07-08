الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحفي يمني يكشف أهمية تحديد مصير معارك البيضاء في المفاوضات القادمة

معارك البيضاء
معارك البيضاء

تواصل قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الشعبية معارك تحرير مناطق جديدة وسط انهيارات متواصلة في صفوف الحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية حيث هاجمت قوات الجيش وقوات العمالقة موقع الجماجم وجبل حلموس الاستراتيجي المطلع على أول مناطق مديرية ذي ناعم. 

 

وفي هذا السياق قال وضاح عبدالقادر الصحفي اليمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب، في تصريحاته لـ"الدستور": تأتي أهمية معركة البيضاء بين في اليمن كمعركة سوف تترتب عليها استحقاقات سياسية في مسارات السلام في اليمن  خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي لليمن خلال الأيام السابقة والتي قال فيها أن واشنطن تعترف بالحوثيين كجماعة موجودة على الأرض وهو ما كان له قراءات من عدة جوانب والجانب الأهم هو الضوء الأخضر لمعركة عسكرية حاسمة مع الحوثيين خصوصا مع رصد استخباراتي أمريكي لبدء القاعدة إعادة ترتيب صفوفها في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي ووجود علاقة ما بين الحوثي والقاعدة وبدعم ايراني وهو ما أكده القيادي السوداني في القاعدة ابراهيم القوسي والمتواجد في اليمن في تصريحاته الأخيرة التي هدد من خلالها بضرب واستهداف المصالح الحقيقية وتلقي الأوامر من قيادة القاعدة في إيران. 

 

وأضاف الصحفي اليمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب، أن عودة التعاون بين الجانب الأمريكي واليمني فيما يخص دعم الجيش اليمني واعادة تدريبه وتأهيله في مواجهة الارهاب بعد أن كان الأمر قد توقف منذ ثلاثة أشهر كان اسارة واضحة لبدء معركة البيضاء خصوصا مع تواجد القاعدة في البيضاء في مناطق سيطرة الحوثي وبدء نشاطها.

 

وأوضح أنه تكمن أهمية البيضاء في موقعها الاستراتيجي كونها تقع كمنطقة وسط ما بين ثمان محافظات أربع منها شمالية وأربع محافظات جنوبية ومنها هذه المحافظات العاصمة صنعاء ومأرب وهو ما يعني أن حسم المعركة في البيضاء واعادة تحريرها سيتغير المعادلة عسكريا لصالح الشرعية لكن تظل التخوفات قائمة في ما بعد تحرير البيضاء وبسط جماعة الإخوان المسلمين سيطرتهم عليها وتكرار سيناريو تعز ومأرب . 

 

 

وأكد أن القوات التي تشارك الآن في تحرير البيضاء هي قوات العمالقة الجنوبية المسنودة بالقبائل البيضانية من ال حميقان وبعض القبائل الأخرى وقبائل يافع واسناد طيران التحالف العربي.

البيضاء اليمن الحوثي المقاومة الجنوبية أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

أهم تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر «التعاون الإسلامي» الخاص بالمرأة (انفوجراف)

السيسى يوجه بتحمل مصر المساهمات السنوية لـ22 دولة بـ«منظمة تنمية المرأة»

خطيبته حرقت جثته.. تفاصيل العثورعلى جثة شاب متفحمة فى شقة بالتبين

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى القدس يحمل الاحتلال مسئولية الاعتداء على مسجد حسن بيك فى يافا

518 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

«دلتا» يجبر إسرائيل على إعادة التفكير في استراتيجيتها لمواجهة كورونا