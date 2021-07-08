صحفي يمني يكشف أهمية تحديد مصير معارك البيضاء في المفاوضات القادمة

تواصل قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الشعبية معارك تحرير مناطق جديدة وسط انهيارات متواصلة في صفوف الحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية حيث هاجمت قوات الجيش وقوات العمالقة موقع الجماجم وجبل حلموس الاستراتيجي المطلع على أول مناطق مديرية ذي ناعم.

وفي هذا السياق قال وضاح عبدالقادر الصحفي اليمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب، في تصريحاته لـ"الدستور": تأتي أهمية معركة البيضاء بين في اليمن كمعركة سوف تترتب عليها استحقاقات سياسية في مسارات السلام في اليمن خصوصا بعد التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي لليمن خلال الأيام السابقة والتي قال فيها أن واشنطن تعترف بالحوثيين كجماعة موجودة على الأرض وهو ما كان له قراءات من عدة جوانب والجانب الأهم هو الضوء الأخضر لمعركة عسكرية حاسمة مع الحوثيين خصوصا مع رصد استخباراتي أمريكي لبدء القاعدة إعادة ترتيب صفوفها في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي ووجود علاقة ما بين الحوثي والقاعدة وبدعم ايراني وهو ما أكده القيادي السوداني في القاعدة ابراهيم القوسي والمتواجد في اليمن في تصريحاته الأخيرة التي هدد من خلالها بضرب واستهداف المصالح الحقيقية وتلقي الأوامر من قيادة القاعدة في إيران.

وأضاف الصحفي اليمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة والإرهاب، أن عودة التعاون بين الجانب الأمريكي واليمني فيما يخص دعم الجيش اليمني واعادة تدريبه وتأهيله في مواجهة الارهاب بعد أن كان الأمر قد توقف منذ ثلاثة أشهر كان اسارة واضحة لبدء معركة البيضاء خصوصا مع تواجد القاعدة في البيضاء في مناطق سيطرة الحوثي وبدء نشاطها.

وأوضح أنه تكمن أهمية البيضاء في موقعها الاستراتيجي كونها تقع كمنطقة وسط ما بين ثمان محافظات أربع منها شمالية وأربع محافظات جنوبية ومنها هذه المحافظات العاصمة صنعاء ومأرب وهو ما يعني أن حسم المعركة في البيضاء واعادة تحريرها سيتغير المعادلة عسكريا لصالح الشرعية لكن تظل التخوفات قائمة في ما بعد تحرير البيضاء وبسط جماعة الإخوان المسلمين سيطرتهم عليها وتكرار سيناريو تعز ومأرب .

وأكد أن القوات التي تشارك الآن في تحرير البيضاء هي قوات العمالقة الجنوبية المسنودة بالقبائل البيضانية من ال حميقان وبعض القبائل الأخرى وقبائل يافع واسناد طيران التحالف العربي.