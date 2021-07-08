طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري أونلاين

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري على مدار اليوم، حيث تشهد جميع محطات قطارات السكك الحديدية بمختلف المحافظات، ازدحامات شديدة نظرا لإقبال المواطنين على التنقل بالسكك الحديدية باعتبارها الوسيلة الأسرع والأكثر أمانا، كما أنها وسيلة تربط بين جميع مراكز ومدن محافظات الوجه البحرى والقبلى.

حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري

يبحث كثير من المواطنين والمسافرين عن طريقة سريعة لحجز تذاكر السفر بخلاف الشبابيك المتواجدة في جميع محطات القطارات، منها الاستعلام والحجز أون لاين عن طريق موقع هيئة السكك الحديدية أو عن طريق بعض وسائل الدفع الإلكتروني ومنها خدمات فورى، من أجل الحصول على خدمة سريعة وغير مرهقة بدلا من الذهاب إلى محطة القطارات التى يعتمد عليها كثير من المسافرين خاصة الأميين منهم.

حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري للوقاية من كورونا

وفرت هيئة وشركات السكك الحديدية كل عوامل المساعدة وتوفير الوقت من خلال حجز القطارات والتعرف على مختلف المواعيد من خلال تطبيق فورى، لتجنيبهم المشقة والزحام فى ظل استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وإجراءات التباعد الجسدى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

طرق حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري

تبدأ خطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عن طريق فوري سواء رحلة أو تذكرة ذهاب وعودة فى قطارات السكك الحديدية، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو شركات متخصصة، ثم القيام بالحجز أون لاين أو عن طريق تطبيق فورى، وذلك عقب تنزيل التطبيق واختيار خدمة سوبر فورى المميزة بعلامة حمراء ،ثم يتم التعرف على مواعيد جميع الرحلات والمواعيد الخاصة بالقطارات.

تعد فورى من أكبر الشركات للدفع الإلكتروني، وبعد ذلك يتم القيام بدفع ثمن التذكرة سواء ذهاب أو عودة والحصول على إيصال باستلام القيمة المالية ثم يتم تقديمه للحصول على التذكرة.

مميزات حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري

يحصل المسافرون من خلال شراء التذاكر عن طريق فورى على عدة مميزات منها تجنب المشقة وسهولة الإستعلام عن المواعيد ومعرفة أماكن وأعداد المقاعد الخالية واختيار محطة السفر ومحطة الوصول وتوقيت الرحلة، سواء خلال فترات الصباح أو رحلات مسائية.

كما توفر خدمة التذاكر عن طريق فورى القضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر خلال فترات الإجازات والأعياد وإمكانية إرسال الشكاوى، وإتاحة الحجز لدى منافذ متعددة لتوفير الاختيارات ومتابعة الرحلة فى حالة السفر للمرة الأولى.