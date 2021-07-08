الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لتقليل حالات الغرق.. تأهيل منقذي شواطىء الإسكندرية

تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين

هي ليست مجرد مخالفة للتعليمات، للاستمتاع بقضاء وقت مميز على شواطىء الإسكندرية، لكن قد تفقدك حياتك بين أمواج المتلاطمة.

حالات غرق عديدة شهدتها مدينة الثغر خلال الفتره الاخيرة، نتيجة عدم اتباع تعليمات السلامة من قبل المصطافين، لذا حرصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد، على إعادة تدريب الغطاسين المتواجدين على مختلف الشواطىء.

 تم التنسيق بين الإدارة وكلية التربية الرياضية بأبي قير لتتولى الأخيرة تدريب وثقل مهارات الإنقاذ على تقديم الاسعافات الأولية، لعمال الإنقاذ.

بداية التدريب شملت عمال شواطئ المندرة السياحي، المندرة المجاني، المندرة المميز علي رمال شاطئ المندرة علي أن يتم استكمال تدريب عمال إنقاذ شواطئ العصافرة، السبت المقبل.

وقال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية إن للمنقذين المتواجدين على الشواطىء دورا مسؤولا عن حماية وأمن المصطافين من بداية الارشادات اللازمة اتباعها على حسب حالة البحر، والعلامات الخطر تجاوزها، حتى انقاذ حالات الغرق وعمل الاسعافات الاولية.

وتابع: ثقل مهارات منقذي الشواطىء مهم لتقليل حالات الغرق وانقاذ حياة المصطافين، وكانت البداية بالجانب النظري بالتدريب على الاسعافات الاولية لجميع المراحل العمرية والتعامل مع قوة الغريق والتخلص من معافرته للبقاء على الحياة لإنقاذه بعمل عدة خطوات، ثم استكمال التدريب العملي في داخل مياة البحر.

واستطرد: الغطاسون بحاجة لمراجعة المعلومات عن الاسعافات الأولية  لتطوير مهاراتهم في التعامل مع حالات البحر المختلفة وحوادث الغرق.

وأرجع “حمزة”  أسباب غرق المواطنين لتخطي حواجز الامان والدخول لعرض البحر بملابس ثقيلة تساعد على الغرق، السباحة لمواقع خطيره داخل مياة البحر، عدم الالتزام بالتعليمات والاشارات المتواجده على الشاطىء والنزول في اوقات متأخرة خارج مواعيد عمل عمال ومنقذي الشواطىء.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مستأجري الشواطئ السياحية، بمراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة البحرية، وكلف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
تدريب الغطاسين
شواطىء الاسكندرية منقذي الشواطىء السياحة والمصايف الإسكندرية سلامة المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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