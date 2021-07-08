الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اتجاه لتقديم جزء ثان من «نادى الرجال السرى»

نادى الرجال السرى
نادى الرجال السرى

أكد السيناريست أيمن وتار فى تصريحات خاصة للدستور أن هناك اتجاه لتقديم جزء جديد من الفيلم السينمائى “نادى الرجال السرى ”الذى حقق نجاحا وقت عرض حزئه الأول .

وقال إنه اتفق مع المنتج وائل عبد الله على الخطوط العريضة للفيلم، وفى حال التوصل إلى اتفاق نهائى لشكل الجزء الثانى سيبدأ فى كتابة السيناريو ،مؤكدا أن ابطال الفيلم رحبوا بفكرة الجزء الثانى وفى انتظار جلسة عمل لبحث الاتجاه الدرامى خاصة مع انشغال أبطاله بتصوير أعمال أخرى خلال الفترة الحالية وعلى رأسهم كريم عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يجتمع فريق العمل للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم، وترشيح عدد من الأبطال الجدد للمشاركة في الجزء الثاني الذى من المقرر ان يخرجه أحمد الجندى.

وكانت "الدستور" كشفت عن وجود جزء ثان لفيلم “نادى الرجال السرى ” فى اغسطس من العام الماضى . 

وكشف مصدر لـ"الدستور"، عن أنه من المتوقع البدء في تصوير الجزء الثاني من الفيلم في الثلث الأخير من عام 2021.

قصة“نادى الرجال السرى ”

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه (نادي الرجال السري)، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد خلافاته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، فتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية

ابطال الفيلم نادى

"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد وغادة عادل وحمدى الميرغنى ومعتز التونى .

أيمن وتار نادى الرجال السرى فيلم نادي الرجال السري كريم عبد العزيز جزء ثان فيلم نادى الرجال السرى

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