محمد صبحي يتذكر قصة حبه القديمة في مسرحية «نجوم الضهر»

يستعد الفنان محمد صبحي للدخول للبروفات النهائية لمسرحيته الجديد “نجوم الضهر”، تمهيدا لعرضها خلال الفترة القادمة في عودة جديدة منه للوقوف على خشبة المسرح كفنان ومخرج، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشباب من خلال مسرحية نجوم الضهر وذلك بعد انضمام آخر أبطال العرض الفنانة جيهان قمري.

- تفاصيل الشخصية الجديد في المسرحية

ويقدم الفنان الكبير خلال العرض شخصية مختلفة ويحاول الوصول إلى معاني إنسانية مختلفة، من خلال شخصية تدعى “حلمي" تغيب عنه محبوبته لفترة طويلة وتعود له بعد فترة طويلة ، بعد أن يدور به الزمان ويدخله في عوالم مختلفة ويعود مرة أخرى لتذكر أحلامه الماضية مع محبوبته التي تعود للحياة من جديد، بعد أن قطعته الغربة عنها وسط ظروف اجتماعية صعبة للغاية.

وحدد محمد صبحي منتصف أغسطس القادم موعدا مبدئيا لعرض المسرحية الجديدة، بعد أن كان مقررا عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك على خشبة مسرح مدينة سنبل الثقافية المملوكة للفنان محمد صبحي.

- أبطال مسرحية “نجوم الضهر”

و “نجوم الضهر” كتب أشعارها الشاعر عبد الله حسن وموسيقي وألحان شريف حمدان وديكور محمد الغرباوي، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز ، سماح السعيد ، عبد الرحيم حسن ، محمد أبو داوود، ندى ماهر، تامر ضيائي، داليا حسن ميرنا زكري، وحازم القاضي، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزي ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقي طنطاوي ورحاب الشناط والمسرحية من إخراج وبطولة الفنان محمد صبحي.

يذكر أن آخر ظهور إعلامي مميز للفنان محمد صبحي من خلال احتفالية ضخمة اختار لها عنوان " 50 سنة فن "، رصد من خلالها الحالة الفنية خلال نصف قرن، وقام خلالها بتكريم عدد كبير من النجوم والمشاركين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة .