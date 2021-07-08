اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات بحجم حافلة وظهر مدبب

أظهرت دراسة جديدة أنه كان هناك ديناصورًا مخيفًا بحجم حافلة كان له مخالب حادة مثل سكين الجيش السويسري جاب الأرض قبل 130 مليون عام.

وكشف تحليل فك متحجر عن تفاصيل مزعجة لهذا المخلوق الغريب ، المسمى Portellsaurus sosbaynati ، كما يقول خبراء من جامعة Jaume I ، فالنسيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان طول الديناصور أكثر من 26 قدمًا مع ارتفاع مع خمسة أصابع حادة ، مما يمنحه مخالب تشبه إدوارد سكيسورهاندس، وهي كانت الشخصية ، التي لعبها جوني ديب في فيلم عام 1990 ، عبارة عن إنسان اصطناعي بشفرات مقص بدلاً من اليدين.

ووفقًا لمؤلف الدراسة الدكتور أندريس سانتوس-كوبيدو، فان المخالب كانت سلاح الديناصورات المصممة على شكل خنجر مفيدة عند محاربة الحيوانات المفترسة، ولكن كان من الممكن استخدامه أيضًا لتقطيع الفاكهة.

وكان Portellsaurus sosbaynati عضوًا في مجموعة متخصصة من iguanodons تسمى Styracosternans التي جابت منطقة تُعرف الآن بإسبانيا الحديثة.

وبالإضافة إلى أيدي على شكل الشفرة، كان للمخلوق فتحات أنف ضخمة ، مما يمنحه حاسة شم ممتازة، وكان له أيضًا ذيل طويل وثقيل كان من الممكن أن يكون مرتفعًا في الهواء لتحقيق التوازن حيث كان طول المخلوق 10 أقدام ووزنه أكثر من أربعة أطنان وطوله 26 قدمًا.

وجاب Portellsaurus إسبانيا منذ حوالي 130 مليون سنة وتم التعرف عليه من عظم الفك التي تم العثور عليها في مقبرة حيوانات ما قبل التاريخ في بورتيل ، كاتالونيا.

وهذا الوحش قريب من فصيلة للديناصورات العاشبة التي تم العثور على بقاياها في الصين والنيجر الحديثة.

وقال الدكتور سانتوس كوبيدو إنه حيوان كبير ذو إبهام مسنن وفتحات أنفه متضخمة ، لكن على الرغم من مخالبه ، فإنه كان يعيش على النباتات والفاكهة ولم يثبت انه كان ياكل اللحوم.