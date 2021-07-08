الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خبير علاقات دولية: مصر والسودان تمنحان مجلس الأمن فرصة للعب دورا مهما في احتواء أزمة سد النهضة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال جمال رائف، خبير العلاقات الدولية إن وزير الخارجية سامح شكري عقد أكثر من 15 إجتماعا في الـ 48 ساعة الأخيرة ابنيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، الليلة، بشأن سد النهضة ليؤكد علي الحرص المصري الشديد لإطلاع كافة الشركاء الدوليين على تفاصيل القضية حتي يتثنيى لهم القيام بدور إيجابي بهذا الشأن .

وأضاف “رائف” في تصريحات خاصة للدستور أن تلك الاجتماعات شملت كافة الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن وايضا الدول غير دائمي العضوية بجانب الأمين العام للامم المتحدة والكتلة العربية والأفريقية بالمجلس، مؤكدا أن هذا الزخم والحشد الدبلوماسي الذي استمر علي مدار السبع سنوات الماضية يصل إلى ذروته الآن بتحميل المجتمع الدولي مسئوليته.

وتابع:"فمن لم يبادر اليوم بالمساعدة للخروج بحل يضمن استقرار الإقليم لا يجب عليه ان يقدم النصائح مستقبلا  خاصة وان مصر والسودان اليوم أعطيا لمجلس الأمن فرصة حقيقة للعب دورا حقيقيا في احتواء الازمة وضمان الاستقرار بمنطقة وادي النيل بشكل خاص ومنطقة شرق القارة الإفريقية بشكل عام وبالتالي هناك تعويل علي مجلس الأمن فيما يتعلق بدور ايجابي ويمكن ان يتحقق هذا عبر تبني مشروع  القرار الذي طرحته دولة تونس والذي يضع إطار زمني للتفوض وايضا يمنع اي خطوات أحادية الجانب من شأنها عرقلة المسار التفاوضي ، في كافة الأحوال مصر حققت نصرا دبلوماسيا كبيرا بوصول ملف سد النهضة الي مجلس الأمن وهو ما يمهد لنجاح مصري فيما يتعلق بانهاء هذا الملف بما يحفظ لمصر مقدراتها وأمنها المائي.

يضع إطار زمني للتفوض وايضا يمنع اي خطوات أحادية الجانب من شأنها عرقلة المسار التفاوضي ، في كافة الأحوال مصر حققت نصرا دبلوماسيا كبيرا بوصول ملف سد النهضة الي مجلس الأمن وهو ما يمهد لنجاح مصري فيما يتعلق بانهاء هذا الملف بما يحفظ لمصر مقدراتها وأمنها المائي.

اجتماع مجلس الامن جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري سد النهضه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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