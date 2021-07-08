الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 1785 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية، وذلك لإعادة الانضباط المروري.

وأسفرت مجهودات الحملة التي رأسها العميد عماد الدين سرحان، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والعقيد محمد المصري، وكيل إدارة المرور، والعقيد محمد سليمان، رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1785 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 129 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و65 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و33 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 11 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات، و67 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو34 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير35 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و33 مخالفة بيئة.

كما تم تحرير30 مخالفة خط السير، و65 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 55 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة، و37 مخالفة طمس لوحات، و33 مخالفة البيئة.

وتمكنت الحملة أيضًا  من ضبط وحجز 10 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية، و31 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و28 مخالفة مواقف عشوائية، و39 مخالفة تحميل ركاب بالأجر و100 مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وتحرير 33 مخالفة زيادة التعريفة، و36 مخالفة دراجات نارية متنوعة، و40 مخالفة تجاوز سرعة "رادار، و36 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض الغير مخصص لها.

وتحرير 33 مخالفة الانتظار الخاطئ و25 مخالفة السير يسار الطريق، و178 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم إجراء تحليل مخدرات إلى 80 سائق، منهم 2 إيجابي و78 سلبيًا، وتم العثور على سيارة متروكة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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