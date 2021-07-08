ألمانيا: إنفاق 140 مليون يورو على دعم مشروعات بحثية خاصة بكورونا

أعلنت الجمعية الألمانية للأبحاث العلمية أنها قدمت 140 مليون يورو حتى الآن لمشروعات بحثية ذات صلة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيسة الجمعية كاتيا بيكر اليوم الخميس خلال عرض تقرير الجمعية لعام 2020 أن 93 مليون يورو من هذه الأموال كان نوعا من المساعدات لمشروعات بحثية كان يتم تمويلها بالفعل وتضررت من الوباء.

وأضافت أنه يتم دعم أكثر من 150 مشروعا جديدا للبحث العلمي الخاص بفيروس كورونا ولأوبئة أخرى بإجمالي 45 مليون يورو.

يشار إلى أنه يتم تمويل الجمعية الألمانية للأبحاث العلمية بألمانيا بشكل كبير من الحكومة والولايات بصفتها أكثر مؤسسة لدعم الأبحاث في ألمانيا، وبشكل إجمالي تم دعم أكثر من 31 ألف مشروع العام الماضي بإجمالي 3.3 مليار يورو.

وقالت بيكر إن وباء كورونا لم يسفر حتى الآن عن أية نتائج سلبية بالنسبة لعدد طلبات الحصول على دعم والتي يتم تقديمها للجمعية، وأوضحت أن عدد طلبات الحصول على دعم مقدمة من أفراد زادت بإجمالي 1800 طلب تقريبا ووصلت إلى 16 ألفا و700 طلب تقريبا في الفترة بين آذار/مارس 2020

وفبراير 2021.

وبين المجالات العلمية المتنوعة، ذهبت أغلب أموال الدعم من الجمعية العام الماضي إلى العلوم الحيوية بقيمة 1.2 مليار يورو، أي نحو 37 % من إجمالي أموال الدعم الممنوحة من الجمعية، ويندرج ضمن هذه العلوم كل من الأحياء والطب، وجاء في المرتبة الثانية العلوم الطبيعية بإجمالي 758 مليون يورو والعلوم الهندسية بإجمالي 665 مليون يورو.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.