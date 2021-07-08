الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 23 ألفًا و391 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس - أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس التاجي بلغ 3 ملايين و327 ألفًا و526 حالة بينها 3 آلاف و420 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 136 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85 ألفًا و397 حالة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ 2 مليون و981 ألفًا و19 حالة حتى الآن.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا كوفيد وزارة الصحة الايرانية طهران إيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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