القصة الكاملة لانفجار جبل علي في دبي

تصدرت دبي ترند محرك البحث جوجل؛ بسبب انفجار جبل علي، الذي وقع مساء أمس، في حاوية على أحد السفن سفينة.

وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي فقد قال مكتب الإعلامي لإمارة دبي إن «فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي».

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان رسمي له، أن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات ولكنه أدى إلى اهتزاز المنازل التي توجد حوله في المدينة.

وبعد حوالي ساعتين ونصف من الانفجار، قالت فرق الدفاع المدني في دبي إنها سيطرت على الحريق.

وبحسب ما أعلنته الصحف في دبي، لم يتضح على الفور حجم الأضرار التي لحقت بالميناء المترامي الأطراف والبضائع المحيطة، في حين أظهرت لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رمادا وأنقاضا متناثرة.

وقالت سلطات دبي لوسائل الإعلام، إن طاقم السفينة غادر في الوقت المناسب، وإن الحريق بدأ فيما يبدو في إحدى الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، دون الخوض في التفاصيل.

بدورهم قال مسؤولو الميناء إنهم يتخذون جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الحركة الطبيعية للسفن، دون أي تعطيل.

ويصنف ميناء جبل علي بأنه "محور بوابة" و "رابط حيوي في شبكة التجارة العالمية" يربط بين الأسواق الشرقية والغربية.