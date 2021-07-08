الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هاري حائر بين عائلته وزوجته.. فهل يضحي بميجان من أجل شقيقه؟

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري "ممزق" بين زوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل والعائلة المالكة، بعد "التضحية بكل شيء" من أجل زوجته، وفقا لما كشفته بعض المصادر الملكية.

وقال دنكان لاركومب المطلع في القصر ومؤلف كتاب الأمير هاري: القصة الداخلية، أن ساسكس قد يواجهان معركة من أجل زواجهما ما لم يكن بإمكانهما "التنازل".

وقال إن الدوق شعر بالضيق بعد لقاء شقيقه ويليام في لندن الأسبوع الماضي لإزاحة الستار عن تمثال مخصص للأميرة ديانا.

وتابع في حواره مع مجلة كلوزر: "يبدو أن هاري وميجان اعتقدا أنهما يمكنهما التعايش في هذين العالمين، عالم العائلة المالكة البريطانية والمشاهير الأمريكيين، وهاري يحب الحياة الأمريكية الآن، لكنه لا يزال في مرحلة شهر العسل".

وأضاف "أعتقد أن عودة هاري للوطن ورؤية شقيقه في حدث مؤثر للغاية متعلق بوالدتهم الاميرة ديانا، ربما سيجعله يتساءل عما قدمه من أجله".

وأكد انه يجب على ميجان ماركل تقديم تنازلات لإنقاذ زواجها، لان الأخوين لا يستطيعان إعادة بناء علاقتهما والمضي قدمًا إلا إذا قام هاري وميجان بإجراء تغييرات جذرية.

واستطرد قائلا "لقد ضحى هاري بعلاقاته مع عائلته من أجل حياته الجديدة مع ميجان، ويبدو أن الأمور قد تمت على طريقتها ووفق احتياجاتها أولاً، لكن، في النهاية، يرغب هاري في العودة لعائلتن، وبالتالي سيكون على دوق ودوقة ساسكس تقديم تنازلات لجعل الأمور تعمل مع العائلة المالكة، وحتى لإنقاذ زواجهما - لأنه ستكون هناك نقطة سيتمزق فيها بين عالم ميجان وعائلته، إنهم بحاجة إلى التخطيط لما يقولونه والمضي قدمًا والتواصل مع أفراد العائلة المالكة ، إذا كانوا يريدون إقامة علاقة مع عائلة هاري ".

وأضاف "الطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي أن يجلس هاري وميجان مع ويليام ويضعان الحدود، حيث هدد هاري وميجان مستقبل العائلة المالكة بالكامل".

واشار الى انه هناك  حاجة إلى رسم حدود وخطوط، حيث يحتاج هاري إلى اتخاذ قرار، يمكنه أن يعيش حياته الجديدة ويلقي بنفسه في العمل، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب العائلة المالكة إذا كان يريد علاقة مع عائلته.

وأوضح انه يجب على ميجان أيضًا أن تحترم عائلة زوجها ، وإذا أرادت أن تربط أطفالها علاقة معهم ، فتوقف عن مهاجمتهم والمضي قدمًا دون التسبب في اي ازمات إذا لم تفعل ، فقد تخاطر بفقدان هاري في المستقبل.

هاري ميجان دوق دوقة ساسكس العائلة المالكة الامريكية الأمير ويليام

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وائل لطفي

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