الرئيس اللبنانى: نأمل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية دون شروط

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، رغبة لبنان في أن يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرًا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

وأكد عون، خلال استقباله اليوم فرونتسكا بقصر الرئاسة ببعبدا، أن التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين.

وأشار عون إلى الجهد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في لبنان في مختلف المجالات.

وأبلغت فرونتسكا الرئيس اللبناني خلال الاجتماع، بأن مجلس الأمن سوف يجتمع في 22 يوليو الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار الأممي 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كان تقرير لبناني صادر أمس الأربعاء، أفاد بارتفاع أسعار المحروقات كافة في البلاد.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 1100 ليرة، وقارورة الغاز 4300 ليرة



وأشارت إلى أن بنزين 95 أوكتان أصبح 71600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.



يأتي ذلك بعد أيام من قيام السلطات اللبنانية بزيادة أسعار المحروقات على مرتين لترتفع أكثر من 45%، وتصبح أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفا و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفا و200 ليرة، والمازوت 54 ألفا و400 ليرة، والغاز 41 ألفا و600 .



يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة الـ14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.