العثور على جثة شاب وسط الأراضى الزراعية فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه جثة هامدة وسط الأراضى الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن فى مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة شاب وسط الزراعات بقرية شبرا هارس دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية وتبين الجثة لشاب فى العقد الثالى من العمر ولا توجد به أى إصابات ظاهرية وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعة لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

وفى سياق متصل تمكنت أجهزة الأمن فى مدينة العبور من إطلاق سراح طفلة قام 3 أشخاص باختطافها وطلب فدية من والدها لعلمهم بثراءه وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة فامرت بحبسهم 4 أيام على زمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغ من أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص "مجهولين" يستقلون سيارة باختطاف نجلتة "7 سنوات" أثناء تواجدها أمام مسكنهما، وورود اتصال هاتفى للمُبلغ طلب خلاله المتصل دفع مبلغ مالى فدية نظير إطلاق سراحها

تم تشكيل فريق بحث بمديرية امن القليوبية وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر ، والذى عرض على المتهمان الأخران مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم.. وتم بإرشده ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.