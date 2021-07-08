الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بعد الإعدادية».. رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021 للمدارس الحكومية

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي 2021

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021 للمدارس الحكومية من أقوى الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تحصد نسب مشاهدة عالية، حيث يبحث الكثيرون عن موعد إعلان تنسيق دخول المرحلة الثانوية بجميع أنواعها، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته للتقديم والخطوات وموعد التقديم.

 

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021 للمدارس الحكومية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله التقديم الالكتروني في المدارس الثانوية بجميع أنواعها ( الثانوية العامة، الدبلومات الفنية، مدارس ما بعد المرحلة الإعدادية) وذلك على غرار التقديم الالكتروني للصف الأول الابتدائي تطبيقا للخطة الإلكترونية التي ترغب الدولة في تنفيذها لربط كافة المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال الشبكة المعلوماتية الموحدة لضمان إنجاز كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي دون جهد أو مشقة والحاجة إلى الذهاب للمؤسسات والتعامل المباشر مع الموظفين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


كيفية تسجيل رغبات طلاب الصف الأول الثانوي في التقديم 2021


يستطيع حاليا الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية التقديم في المرحلة الثانوية بكافة أنواعها (الثانوية العامة، الثانوية الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية) إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لتقديم الثانوية من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة التقديم في الصف الأول الثانوي
  • تحديد نوع التعليم الراغب في دراسته (الثانوية العامة، الثانوية الفنية، ...)
  • كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية أرقام ونسبة مئوية
  • اختيار المدرسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بالدراسة بها
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التقديم كاملة
  • كتابة بيانات ولي الأمر
  • تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب
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موعد التقديم للصف الأول الثانوى

يمكن عبر رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2021 للمدارس الحكومية التقديم الالكتروني للالتحاق بمرحلة الثانوية بجميع أنواعها (الثانوية العامة، الثانوية الفنية، مدارس ما بعد الإعدادية) خلال العام الدراسي المقبل (2021_2022) في المواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 7 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الإدارة التعليمية والحصول على الموافقات اللازمة للالتحاق بالمدارس الثانوية الحكومية 

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