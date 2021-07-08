حزب المصريين: دعم المرأة يضيء سماء العاصمة الإدارية الجديدة

أثنى المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، مشيرًا إلى أن إيمان الدولة بدور المرأة الفاعل ومساهمتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، اتضح جليًا منذ دستور عام 2014 وتعديلاته فى عام 2019، حيث عنى بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد فى طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تبنتها فى هذا الشأن، وكافة القوانين الداعمة لحقوق المرأة.

وأضاف أبوالعطا، في بيان اليوم، أن الـ 7 أعوام الماضية شهدت نجاحًا غير مسبوق للمرأة المصرية في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنها أثبتت قدرتها علي تحقيق أصعب المهام، فقد شغلت المرأة أهم المناصب القيادية، مؤكدًا أن المرأة أصبحت شريكًا فاعلًا مع الرجل سواء على المستوى التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على المستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كل المستويات.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن المرأة شريك أصيل في مسيرة التنمية المستدامة والنهضة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات والمجالات، ما دفع القيادة الرشيدة للدولة إلى تمكين المرأة في مراكز صنع القرار، مشيرًا إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل دعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن المرأة فى مصر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة للدولة ودعمها اللامحدود لها من تحقيق العديد من الإنجازات داخليًا وخارجيًا، إذ منحت القيادة الرشيدة المرأة المصرية فرصة ذهبية للنجاح والتمكين جنبًا إلى جنب مع أخيها الرجل والمساهمة الكبيرة في تحقيق التنمية الشاملة للدولة في المجالات والقطاعات كافة.

وأكد أن افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس الصورة الحقيقية التى رسمتها القيادة السياسية لأم الدنيا بعد الطفرة الإنشائية والاقتصادية والاجتماعية التى أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية بين مصاف الدول الكبرى، مؤكدةً ميلاد جمهورية جديدة تتسع للجميع دون تفرقة بين لون أو ديانة أو جنسًا، فى ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة والمواطنة.

ولفت إلى أن المرأة المصرية تستحق ما تشهده من إنجازات ملموسة فى سبيل تمكينها، مؤكدًا أن ملف المرأة المصرية يشهد باستمرار تطور كبير يعكس مدى دعم القيادة السياسة المصرية للمرأة فى مختلف المجالات.

واختتم: "لقد حظيت المرأة بمكتسبات غيرت مصيرها، وحققت أحلامها التي كانت شبه مستحيلة، لنجد عظيمات مصر وزيرات وقاضيات ومستشارات ورؤساء ومحافظات ونائبات وغيرهن في مناصب قيادية ومواقع صنع القرار، فنحن نعيش عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية".