الخميس 08 يوليو 2021
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سياسي

رانيا يحيي: الرئيس السيسي يولي قضايا المرأة أهمية كبيرة

الدكتورة رانيا يحيي
الدكتورة رانيا يحيي

قالت الدكتورة رانيا يحيي، عضوة المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى أهمية واهتمام كبير للمرأة المصرية، وهو ما وضح ذلك من خلال دعم المرأة ومساندتها وحصولها على عدد من المكتسبات والحقوق، مشيدة بكلمة الرئيس خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، ورئاسة مصر المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة. 

وأكدت يحيى لـ"الدستور"، أن ذلك يؤكد على الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستوى الإقليمي والدولي، مضيفة أن تحمل مصر المسؤولية لحصة 22 دولة لم تسجل حصتها في المنظمة هو إشارة حقيقة لدور مصر مع أشقاءها في الدول العربية والإسلامية.

وأضافت أنه على مدار السنوات الماضية كان هناك تمكين للمرأة على مستويات مختلفة، وكذلك وجود المرأة فى المجالس النيابية الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى أنه لأول مرة أن تدخل المرأة فى النيابة العامة ويحسب للرئيس أن تكون المرأة متواجدة فى ذلك المنصب الهام، مشيدة باهتمام الرئيس بملف المرأة ليصل بهذا الحد ليس فقط على المستوى المحلى ولكن بشكل عالمى وبدعم الدول لرفع راية المرأة فى العالم أجمع، وكذلك التأكيد على دور المرأة فى الإسلام وصورة المرأة الحقيقة فىي الإسلام وتعزيز كرامة المرأة فى الإسلام، فهى رسائل عدة يليها المؤتمر.

وأوضحت أن الرئيس أشار لأهم موضوعين وهما التمكين الاقتصادى للمرأة والتداعيات السلبية للتطرف والإرهاب، فكلاهما موضوعات هامة، بجانب ما تحقق على المستوى المحلى للمرأة ودور المجلس القومى للمرأة، فهى رسائل للعالم أجمع للدور الريادى لمصر.

وكانت تسلمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، رئاسة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأ، بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتورة رانيا يحيى المجلس القومي للمرأة دعم المرأة المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة تمكين للمرأة التمكين الأقتصادي للمراه

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