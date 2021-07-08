«الصوت الماسي».. أبرز المعلومات عن الطالبة الزهراء لايق قارئة القرآن أمام السيسي

تصدرت الطالبة الزهراء لايق، ابنة محافظة كفر الشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قراءتها للقرأن الكريم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الإسلامي الخاص بالمرأة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومة عن الطالبة الزهراء لايق، ابنة محافظة كفر الشيخ، في السطور التالية:

اسمها بالكامل الزهراء لايق حلمي قنديل، ولدت عام 2004 بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

تبلغ من العمر 17 عاما، توفي والدها بمرض السرطان عام 2007، وهي في عمر الثلاث سنوات، وتولت والدتها تربيتها هي وشقيقها الذي يصغرها بـ3 سنوات.

التحقت الزهراء بالدراسة في الأزهر الشريف، إذ التحقت بمعاهد القرية وبدأت في حفظ القرآن منذ صغرها علي يد مشايخ قريتها.

استطاعت حفظ القرآن الكريم كاملا، وكذلك الأحاديث النبوية، وبدأت تتقن التلاوات بعد اكتشاف موهبة صوتها في التلاوة.

وبدأت بعد ذلك في التقدم للمسابقات المحلية والعالمية في التلاوة لتفوز بالمركز الأول على مستوي الجمهورية، في أجمل الأصوات في قراءة القرآن الكريم وتتأهل للتصفية النهائية في قطر.

واستمرت في حصد المراكز الأولي في كافة المسابقات الخاصة بجمال الأصوات حتي حصلت علي لقب "الصوت الماسي" في المسابقة التي أقيمت في مصر برئاسة الدكتور أحمد المعصراوي.

وفازت بالمركز الأول علي مستوي العالم في حفظ القرآن الكريم لتهدي ذلك الفوز لوالدتها التي تعبت من أجل تربيتها هي وشقيقها.

وخلال تلك الأيام تؤدي الزهراء امتحاناتها بالثانوية الأزهرية مقيدة بالصف الثالث الثانوي القسم العلمي، إذ طالبت جمهورها علي مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لها بالتوفيق في امتحاناتها.

وأكدت أنها تريد أن تكون طبيبة لعلاج الأورام السرطانية التي عاني منها والدها حتي توفي لكي تستطيع أن تعالج كافة المرضي ووضع حد لمعاناتهم.

وأصبحت الزهراء لايق قدوة لفتيات محافظة كفر الشيخ في التحدي والإصرار الكبير علي تحقيق الأهداف رغم صغر السن.

وكانت الزهراء لايق قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، وقامت بعزل نفسها حتي تعافت تماما.

وفي أول تعليق لها على قراءتها للقرآن أمام الرئيس السيسي قالت: “قمة السعادة وأنا أقرأ القرآن بحضور فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.. ويا رب أسعد بتلاوتِه أمام الله رب العالمين”.

